El Carnaval de Las Palmas se rinde al alma flamenca de La Tacones, su nueva Drag Queen

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria (España), 20 feb (EFE).- Vibrante, pícara, revolucionaria y transgresora, la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (isla española del noroeste de África) ha coronado a su reinona, Drag La Tacones, pura fuerza flamenca.

La Tacones, alter ego de Kevin Doramas Jiménez Moreno, se ha puesto la corona más codiciada de las fiestas, con el espectáculo ‘¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado…¡, y con esa esencia tan suya se ha hecho con el cetro de este 50 aniversario del Carnaval.

Fue la última en subirse al escenario y, con el parque encendido en toda su energía, llegó al Olimpo drag con un diseño de Nancy Henríquez.

Su corazón flamenco conquistó al parque de Santa Catalina pidiendo taconeo y muchas flores y clamando por «marcha», a lo que el público respondió entregado.

En una oda a la convivencia de los pueblos, y con todo el arte andaluz, fue marcando el pulso de tres minutos y medio frenéticos con peinetas, mantillas, abanico y «mucho acento», con un despliegue de atrezzo y vestuario espectacular que convención al jurado.

Cumpliendo su sueño ante un parque Santa Catalina hasta la bandera, Drag La Tacones se ha confesado «muy contento» porque los doce candidatos estaban «todos en la ruleta» y ha ganado en una gala del mejor nivel.

«Ganar la Gala Drag Queen del Carnaval en su 50 aniversario es un sueño, y casi no me lo creo». La Tacones lo ha dedicado a su diseñadora Nancy, y a su equipo y ha asegurado que ahora «toca vestirse de flamenca y celebrar».

Le acompañan en su corte en esta edición dorada del 50 aniversario del Carnaval Drag Shíky, que levantó al parque al completo con una reivindicación por la vivienda digna, muy canaria y llena de ritmo, que se ganó un aplauso que hizo vibrar la capital grancanaria.

Drag Ácrux ha entrado de lleno en la corte carnavalera con un irónico homenaje a Elvis en el tercer puesto; junto con Drag Sequins y su reivindicación de belleza real en una crítica a las operaciones estéticas con mucho humor, en cuarto lugar.

Cerró la corte drag la apuesta «salvaje» de Drag Ígnea, una pantera que se vistió de rosa para presentarse como defensora de la diversidad.

El cetro de estas bodas de oro del Carnaval ha pasado de manos desde Drag Ármex, Drag Queen de 2025, que demostró una vez más el talento que le dio el título el pasado año.

En sus últimos minutos de reinado reivindicó que él no nació «para reinar sino para ser eterno», con saltos de infarto, sangre caliente y el alma de la enigmática selva como escenario para su salida del trono.

La Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha sido pura emoción de principio a fin, desde su pistoletazo de salida con una obertura para el recuerdo, que reivindicó el brillo como una forma de vivir y subió al escenario a los grandes iconos de la ciudad de Las Vegas.

Con más de 800 personas llenando de vida el escenario, la apertura de la gala más esperada del Carnaval defendió el espíritu de una «noche de libertad» y el corazón de una ciudad que late con la misma fuerza.

Brillo, color, música, purpurina y aristas que volaron en el templo carnavalero, en un derroche de emociones y también homenaje a aquellos que pelearon cuando «ser diferente era un acto de valentía”, uniendo Las Vegas y Las Palmas en «un mismo latido y el sueño de ser libres». EFE

