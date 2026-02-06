El centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli cambia al Liverpool por un Emelec en crisis

(Corrige la guía y el nombre del jugador. Bien, Gonzalo Nápoli)

Guayaquil (Ecuador), 5 feb (EFE).- El León mexicano ha aceptado la cesión a Emelec del centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli para la temporada de 2026, informó este jueves el club ecuatoriano.

Napoli, de 25 años, jugó la temporada pasada en el Liverpool de su país en calidad de cedido por León.

El primer refuerzo extranjero de Emelec para el presente año se formó en la cantera de Defensor Sporting y a continuación jugó en el también uruguayo River Plate hasta ser fichado por León en 2023.

La llegada de Nápoli se produce en medio de la crisis administrativa, económica y deportiva que atraviesa el club desde el año pasado, a pocos días del inicio de la Liga Pro 2026, previsto para el 20 de febrero.

Las impugnaciones presentadas por socios del club contra los últimos directorios derivaron en la designación, el pasado 20 de enero, de Jorge Luis Sánchez como interventor por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), hasta la elección de un nuevo directorio.

Sánchez convocó a elecciones para el 21 de febrero, con una única lista habilitada encabezada por el exministro del Deporte José Jiménez y el exfutbolista Christian Noboa, quienes han anunciado como prioridad la solución de los problemas institucionales del club.

Jiménez aseguró a la prensa que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, «es un fanático confeso del Emelec» y que su experiencia como empresario podría contribuir a respaldar al equipo.

Emelec perdió el martes pasado a su entrenador, el argentino Guillermo Duró, tras una decisión atribuida a Jiménez y Noboa, quienes señalaron que “evalúan otras opciones” para dirigir al equipo. EFE

