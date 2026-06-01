El CEO de Qualcomm augura un 2026 dominado por la «inteligencia artificial agente»

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Taipéi, 1 jun (EFE).- El director ejecutivo de la compañía estadounidense Qualcomm, Cristiano Amon, auguró este lunes que el 2026 será un año dominado por la «inteligencia artificial (IA) agente», una tecnología que «ya está aquí» y que se extenderá a todos los dispositivos.

La IA agente es una evolución de los sistemas de inteligencia artificial que, además de generar respuestas como los modelos de lenguaje tradicionales, puede tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma.

«2026 es el año de los agentes, y es ahora cuando la IA está realmente evolucionando; va a alcanzar una escala increíble», afirmó el empresario en un discurso previo a la inauguración de la feria Computex de Taipéi, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo.

El responsable de Qualcomm -empresa especializada en el diseño de semiconductores y dispositivos de conectividad inalámbrica, especialmente conocida por sus procesadores Snapdragon- explicó que, hoy por hoy, el teléfono móvil está en el «centro» de la vida digital, pero esto será sustituido poco a poco por la IA agente.

«Esa es la increíble oportunidad que vemos para nosotros y nuestros socios: cuando todos esos dispositivos evolucionen hacia este futuro de IA de agentes, harán falta soluciones de computación dedicadas capaces de escalar hasta todos los niveles… y esa es una oportunidad enorme que tenemos por delante», aseveró Amon.

El directivo, que dedicó gran parte de su discurso a hablar sobre el presente y futuro de la IA, explicó que esos agentes interactúan con el software de forma mucho «más rápida» que las personas, lo que obligará a que dispositivos como ordenadores y teléfonos inteligentes deban actualizarse para absorber ese volumen de trabajo.

«Los sistemas operativos y las aplicaciones han sido diseñados para ser operados por humanos (…). Ahora debes diseñar tu aplicación para que interactúen tanto un humano como un agente, y los agentes van a interactuar más rápido», apuntó Amon.

El director ejecutivo de Qualcomm agregó que, en un futuro en el que los agentes ejecutarán los ordenadores, «todo funcionará sobre IA».

«Eso va a crear demanda de computación para IA en todas partes, y cada motor de computación pasa a ser interesante y necesario para este futuro de agentes (…). Estamos increíblemente entusiasmados con el futuro de la tecnología: todos y cada uno de los dispositivos se van a transformar», afirmó.

Esta conferencia, que comenzó una hora y media después del discurso del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en la GTC de Taipéi, se produjo en la antesala de la inauguración de la feria Computex, que durante esta semana congregará en la capital taiwanesa a algunos de los principales líderes del sector de la IA. EFE

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