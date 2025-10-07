El CEO de Revolut cambia su residencia fiscal del Reino Unido a los Emiratos Árabes Unidos

2 minutos

Londres, 7 oct (EFE).- El director ejecutivo y fundador del neobanco Revolut, Nik Storonsky, ha trasladado de manera oficial su residencia fiscal del Reino Unido a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según revelaron este martes una serie de documentos presentados en el registro británico de empresas.

Storonsky nació en Rusia, pero renunció a su ciudadanía tras la invasión a gran escala de Ucrania. Se estableció en el Reino Unido en 2004 y posteriormente logró la ciudadanía británica, aunque pasa gran parte del año en EAU.

Los documentos, presentados este martes en el registro de empresas como una actualización de su empresa familiar, Storonsky Family Ltd, indicaron que el CEO de Revolut declaró que su residencia fiscal estuvo en Inglaterra hasta el 16 de octubre de 2024 y mencionó los Emiratos Árabes Unidos como «nuevo país o lugar de residencia habitual».

La noticia de la salida fiscal de Storonsky del Reino Unido llega apenas unas semanas después de que Revolut inaugurase su nueva sede global en el barrio financiero de Canary Wharf, al este de Londres y presentase su hoja de ruta para invertir 11.500 millones de euros a nivel global en los próximos cinco años.

Al acto acudió la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, que llegó a calificar la inversión millonaria del neobanco en el Reino Unido -de unos 3.400 millones de euros- como «un voto de confianza» a la economía y el futuro del país.

El año pasado, el neobanco logró una licencia bancaria limitada en el Reino Unido pero continúa pendiente de la aprobación por parte del Banco de Inglaterra para poder operar como prestamista de pleno derecho.

De igual modo, el banco central de Emiratos Árabes Unidos otorgó este septiembre a Revolut una «licencia para facilidades de valor almacenado y servicios de pago minorista», que le permitirá ampliar sus servicios en ese país.

Revolut, fundada por Storonsky junto a Vlad Yatsenko en 2015 y valorada en unos 75 millones de dólares (55,7 millones de euros), está considerada como una de las compañías más prometedoras del ecosistema financiero global, pues ya ha superado los 65 millones de clientes a nivel mundial y aspira a lograr los 100 millones a mediados de 2027. EFE

rb/rcf