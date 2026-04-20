El chavismo marcha en varios estados de Venezuela por un cese de las sanciones de EEUU

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El chavismo inició este domingo una serie de marchas en varios estados de Venezuela para exigir el cese de sanciones de Washington en una «peregrinación» que finalizará en Caracas el 1º de mayo.

La presidenta interina Delcy Rodríguez convocó el 8 de abril una «peregrinación» por todo el país para enviar un mensaje a Washington, que mantiene sanciones contra su gobierno pese al vuelco en sus relaciones desde la caída de Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

Las primeras movilizaciones se realizaron este domingo en los estados Táchira (suroeste), Zulia (oeste) y Amazonas (suroeste), a las que seguirán otras actividades en estados vecinos.

«Pedimos al gobierno de Estados Unidos el levantamiento de todas las sanciones que han frenado el progreso y la producción de la patria», dijo a la AFP Ana Elsa Contreras, docente de 68 años.

En Táchira, estado fronterizo con Colombia, consignas como «Venezuela vuela libre» o «La fe de un pueblo no se sanciona» acompañaron una marcha encabezada por el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Rodríguez, que prometió un aumento del ingreso mínimo para el 1º de mayo, insiste en que las sanciones repercuten en la economía del país y en la capacidad adquisitiva de millones de trabajadores.

«Cada medida coercitiva unilateral, 1.081 vigentes, es una medida que impide el desarrollo del pueblo venezolano, es una medida que atenta contra la economía, es una medida que atenta contra el ingreso» de los trabajadores, afirmó desde el estado Zulia.

«Lo que ganamos no me alcanza ni a mí, ni a mi esposa, pues tenemos hijos adolescentes. Nos toca rebuscarnos vendiendo helados y sólo esperamos que este 1º de mayo el aumento sea real y que alcance, pues basta ya de burlas», dijo desde la marcha en Táchira Carlos Carvajal, docente de 54 años.

El salario mínimo legal en Venezuela equivale a 27 centavos de dólar, aunados a otros 150 dólares que otorga el Gobierno a través de bonos. El ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica familiar que costaba hasta marzo unos 692 dólares, según estimaciones privadas.

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