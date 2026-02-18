El chileno Hernán Caffiero presenta en Berlín ‘Raza Brava’, sobre fútbol e identidad

Berlín, 18 feb (EFE).– El director chileno Hernán Caffiero describe «una parte importante no contada» de la historia de Chile y de otros países sudamericanos en el último tercio del siglo XX en su miniserie ‘Raza Brava’, centrada en el surgimiento de las barras (fans ultras) de fútbol durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Un proyecto presentado en el Berlinale Series Market que comenzó a gestarse hace más de 13 años y que sigue a un joven (interpretado por el debutante Gabriel Muñoz) de una población de Santiago de Chile que asciende hasta liderar la Garra Blanca, la barra del club Colo-Colo, el equipo más popular y laureado del fútbol chileno.

A través de esa historia, la producción explora cómo el fútbol se convirtió en un espacio de identidad colectiva en sectores populares durante años marcados por la represión política.

«Es una historia social popular que no está en los libros, que se va conociendo de boca en boca», afirmó Caffiero en una entrevista con EFE.

El objetivo era comprender el fenómeno más allá de la violencia con la que suelen asociarse a estos grupos organizados de hinchas y situarlo en su dimensión histórica y social.

«La historia no tiene que ver solo con la barra, tiene que ver con la historia popular de Chile», añadió.

Rodaje en una zona vulnerable de Santiago

Por eso era importante rodar en escenarios reales. Una parte fue en Bajos de Mena, un sector del sur de Santiago de Chile considerado de alta vulnerabilidad social. En el área conocida como El Beta opera ‘Los Cables, uno de los grupos más importantes de la Garra Blanca, a la que pertenece el protagonista.

El equipo trabajó con integrantes de ese grupo, así como con vecinos, organizaciones comunitarias, comedores populares y familias del sector, que participaron en escenas ambientadas en las décadas de 1980 y 1990.

«No queríamos hacer extractivismo cultural ni social de una realidad que no nos pertenecía. El respeto no se pide, se gana», sostuvo Caffiero.

Los actores convivieron durante más de un año con miembros de la barra y habitantes del barrio, compartieron espacios cotidianos y asistieron a partidos para incorporar esa experiencia al relato audiovisual.

El objetivo, añadió el cineasta, no fue criminalizar ni glorificar la violencia, sino entender cómo se configuran estas organizaciones y qué representan en determinados contextos históricos y sociales.

Fútbol como espacio de identidad y memoria

Para Caffiero, los espacios vinculados al fútbol fueron durante la dictadura un lugar de escape emocional para una generación de jóvenes.

«El estadio se transformó en un escape. Eran 90 minutos que nos permitían sentir que podíamos salir de la oscuridad que se vivía en ese tiempo», resaltó.

Caffiero, quien obtuvo el Emmy Internacional por la serie ‘Una historia necesaria’ —16 relatos basados en casos reales de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura chilena—, señaló que ‘Raza Brava’ mantiene su interés por explorar memoria e identidad, esta vez desde el mundo popular y el fútbol como fenómeno social.

La serie, coproducida por compañías chilenas y con participación del grupo español Mediapro, combina drama y acción en un relato que busca retratar una dimensión poco abordada de la historia reciente del país. EFE

