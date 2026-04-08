El cine guatemalteco pretende dar un salto de calidad con una nueva ley

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Agustín Ortiz

Ciudad de Guatemala, 8 abr (EFE).- El cine guatemalteco pretende dar un salto de calidad con una nueva ley que potencia las artes visuales y que está cerca de convertirse en realidad en el Congreso, aunque su financiamiento, que podría proceder del turismo, ha sido cuestionado por parte de diversos sectores como la industria aérea.

La Ley de Cine, que ya pasó por dos de tres lecturas correspondientes del Congreso, a la espera de su aprobación final, sería un hito sin precedentes, según el gremio, que lleva dos décadas en busca de institucionalizar el denominado séptimo arte.

El director y productor Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), explicó a EFE que esta normativa de ley es el resultado de un esfuerzo sostenido por diversas generaciones de cineastas desde 2007.

Ruano recordó que han existido múltiples intentos por institucionalizar el cine y que esta es la tercera iniciativa impulsada directamente por el sector, siendo la primera en la historia del país que logra superar las primeras etapas legislativas para llegar al tercer debate.

Para lograr este avance, el sector realizó una labor durante años que incluyó asesorías del Centro Nacional de Cinematografía de Francia y el estudio de leyes de otros países, buscando adaptar esos modelos a la realidad y necesidades específicas del contexto guatemalteco.

«La ley lo que propone es la creación de un Instituto de Cine, y a partir del instituto de cine emanan otras unidades, direcciones o departamentos, que tienen influencia en diferentes ámbitos del cine», afirmó Ruano.

De acuerdo al máximo dirigente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía, se creará también una cinemateca nacional, física y digital, que resguarde la memoria del país.

«Lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo de fomento que permita que el cine guatemalteco sea competitivo a nivel regional e internacional, creando un fondo que garantice la continuidad de las producciones y que no dependamos únicamente del esfuerzo individual de los cineastas, sino de una política de Estado que entienda al cine como una industria generadora de desarrollo», subrayó.

Un financiamiento en duda

La propuesta de ley ha generado controversia debido a que inicialmente el financiamiento del nuevo Instituto de Cine tendrá como origen el turismo, destinando tres dólares de cada visitante que llega al país vía área al desarrollo cinematográfico de Guatemala.

Sectores como la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (AGLA), la Cámara de Turismo y las gremiales vinculadas al turismo expresaron su rechazo a la idea.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, señaló a EFE que aunque apoyan el desarrollo de la industria cinematográfica, rechazan que el transporte aéreo sea el canal de recaudación de la nueva normativa.

“El inconveniente que nosotros vemos, que es un punto muy importante, es que quieran usar al transporte aéreo como el medio para la recaudación de los fondos para el mantenimiento del instituto de cine y ya se les planteó de manera muy directa y muy clara que la industria aérea no está de acuerdo en ese tema debido a que no consideramos que seamos el canal correcto”, señaló Rodas.

La directora añadió que dicha propuesta no es viable debido a que las regulaciones internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) recomiendan que los cargos en boletos aéreos se limiten estrictamente a servicios relacionados con la operación aeroportuaria o el transporte mismo.

Ante esta situación, Ruano aseguró que la controversia se podrá superar mediante el diálogo, permitiendo presentar enmiendas que cambien el modelo de financiamiento hacia un sistema de acreditación o incentivo fiscal, similar al que utilizan países como República Dominicana.

Protección y reactivación económica

Pamela Guinea, cineasta y socia fundadora de la Academia de Cine de Guatemala, resalta que esta Ley de Cine no solo protege al cineasta, sino que es también una herramienta estratégica de reactivación económica.

“Hemos estado en comunicación con diferentes instituciones, diferentes entidades para poder ir haciendo enmiendas y trabajando en pro de que esta ley realmente salga y también que cuide no solo a los cineastas y a su obra, sino también que sea una atracción de empleo y de economía al país”, afirmó Guinea a EFE.

La ley también contempla la creación del Fondo de Fomento al Cine, destinado a financiar proyectos en diversas etapas, desde la escritura de guion hasta la postproducción. Asimismo, se establece un régimen de incentivos para atraer producciones extranjeras, lo cual generaría una importante inyección de divisas y profesionalización del talento local.

Con esta legislación, Guatemala, que cuenta con cineastas como Jayro Bustamante, Domingo Lemus, Izabel Acevedo o César Díaz, entre otros, busca finalmente competir en igualdad de condiciones con países como Costa Rica o República Dominicana, que ya disponen de marcos legales sólidos. EFE

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