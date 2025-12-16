El colombiano Sergio Díaz-Granados reeligido como presidente del banco de desarrollo CAF

2 minutos

Ciudad de Panamá, 16 dic (EFE).- El colombiano Sergio Díaz-Granados fue reelegido como presidente del banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF para el período 2026-2031, informó este martes la institución, que registra aprobaciones anuales de créditos por más de 16.000 millones de dólares.

«El voto de confianza a la gestión de Díaz-Granados responde a los resultados obtenidos en su primer período y a la visión de seguir impulsando el desarrollo integral, posicionando a América Latina y el Caribe como una región de soluciones a los grandes desafíos globales», indicó un comunicado de la institución financiera.

El «crecimiento institucional sin precedentes, con aprobaciones anuales que superan los 16.000 millones de dólares»; la expansión geográfica «histórica con la incorporación de seis nuevos países, especialmente de Centroamérica y el Caribe, y el regreso de Chile como miembro pleno; su mayor capitalización, por 7.000 millones de dólares; el máximo reconocimiento crediticio por calificadoras internacionales, y su consolidación como el banco verde de América Latina y el Caribe», fueron citados como logros de la administración de Díaz-Granados.

«De aquí al 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, impulsar decididamente el trabajo con el sector privado y apuntalar la productividad y el crecimiento sostenible de la región», afirmó Díaz-Granados, tras agradecer «profundamente la confianza del Directorio» de CAF por su reelección.

El banco destacó este martes en su comunicado el compromiso con el futuro verde, al haber alcanzado de manera anticipada, en el 2024, el objetivo de que al menos el 40 % de sus aprobaciones de operaciones fueran sostenibles para 2026.

«En la reciente COP30 de Belén, CAF anunció una inversión de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y un aumento del porcentaje de su financiación verde al 50 % para 2030. Estos recursos se canalizarán hacia energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático», agregó. EFE

gf/sbb