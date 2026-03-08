El comercio mundial de armas se dispara el último lustro por aumento de la demanda europea

Copenhague, 9 mar (EFE).- El comercio mundial de armas creció un 9,2 % el último lustro debido al aumento de la demanda en Europa, por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la defensa propia, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Los países europeos triplicaron sus importaciones de armas en el periodo 2021-25 con respecto a 2016-20, lo que hizo que las transferencias a nivel mundial experimentaran la mayor subida en una década.

«Los envíos a Ucrania desde 2022 son el factor más obvio, pero la mayoría de Estados europeos también han empezado a comprar más armas de forma significativa para reforzar sus capacidades defensivas por la percepción de una creciente amenaza de Rusia», señaló el SIPRI en un comunicado.

Tras Ucrania, Polonia y Reino Unido fueron los principales importadores en Europa, donde el 48 % de las compras de armas proceden de Estados Unidos.

Las importaciones conjuntas de los 29 países europeos miembros de la OTAN aumentaron un 143 % el último lustro.

EE.UU. refuerza su control del comercio mundial

Estados Unidos amplió su dominio en el sector con un aumento del 27 % en sus exportaciones, con lo que su cuota del mercado mundial de armas pasó del 36 % al 42 %.

Por primera vez en dos décadas, Europa desbancó a Oriente Medio como la región que más armas estadounidenses recibió, con el 38 % frente al 33 %, mientras que Arabia Saudí se mantiene como el principal país receptor, por delante de Ucrania y Japón.

El informe resaltó que ese aumento del dominio estadounidense se produce en el contexto de un mundo cada vez más multipolar.

«Para los importadores, las armas estadounidenses ofrecen capacidades avanzadas y una forma de tener buenas relaciones con EE.UU., mientras que EE.UU. ve la exportación de armas como una herramienta de política exterior y un modo de reforzar su industria armamentística», señaló el SIPRI.

Las ventas de armas estadounidenses multiplican por cuatro las del segundo exportador mundial, Francia, que aumentó las suyas un 21 % respecto a 2016-20 y acapara el 9,8 % del total, con India, Egipto y Grecia, por ese orden, como principales compradores.

Continúa la caída en las ventas rusas, Alemania supera a China

Con un descenso del 64 % en sus exportaciones respecto al lustro anterior, le sigue Rusia con el 6,8 % del total mundial, frente al 21 % que tenía entonces.

Alemania adelanta a China y con una subida del 15 % se convierte en el cuarto exportador mundial, con una cuota del 5,7 % del total.

El informe resaltó que Italia pasa del décimo al sexto puesto, gracias a un aumento del 157 % en sus exportaciones de armas, que tienen a Oriente Medio como principal destino; y que Israel supera a Reino Unido y se coloca en el séptimo lugar.

«A pesar de la guerra en Gaza y los ataques en Irán, Líbano, Catar, Siria y Yemen, Israel consiguió aumentar su cuota en las exportaciones globales de armas. La industria armamentística israelí se centra en sistemas de defensa aérea, muy demandados a nivel mundial», señaló el SIPRI.

España es el décimo exportador mundial con una subida del 6,7 % en las ventas en los últimos cinco años y un 2,3 % del total mundial.

Caen las transferencias de armas a Ucrania

Al igual que en el informe del SIPRI del año pasado, Ucrania se mantiene como principal importador mundial comparando los períodos 2021-25 y 2016-20, con un 9,7 %, a pesar de que el volumen de armas transferido en 2025 fue menor que en 2023 y 2024, debido a la reducción «sustancial» por parte de Estados Unidos.

Al menos 25 países acordaron el año pasado comprarle armas a EE.UU. para transferírselas luego a Ucrania en su guerra contra Rusia, apuntó el informe.

India fue el segundo importador mundial pese a un ligero descenso respecto al lustro anterior, con el 8,2 % total.

Rusia continúa siendo el principal suministrador de armas indio, con el 40 %, aunque las ventas se redujeron casi a la mitad en la última década, debido a que Nueva Dehli ha empezado a aumentar sus compras a firmas occidentales.

Arabia Saudí, con el 6,8 %, mantiene la tercera plaza en una lista de la que, por primera vez en treinta años, China desaparece de los diez primeros, a causa de que ha expandido la producción nacional de sus propios diseños.

En el continente americano, la compra de armas subió un 12 %, con Estados Unidos acaparando más de la mitad de las importaciones, un incremento que asciende al 31 % en Suramérica, con Brasil a la cabeza con una subida del 150 %. EFE

