El conflicto en Líbano ha desplazado a 370.000 niños en sólo tres semanas, denuncia UNICEF

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Ginebra, 27 mar (EFE).- El conflicto en Líbano entre Israel y Hizbulá ha provocado el desplazamiento de 370.000 niños en las últimas tres semanas, una media de 19.000 al día, denunció este viernes el representante en el país del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Marcoluigi Corsi.

«Para comprender la magnitud, esto equivale a cientos de autobuses escolares llenos de niños que huyen por su vida cada 24 horas», ejemplificó Corsi en videoconferencia desde Beirut para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

El representante de UNICEF afirmó que «el agotamiento mental y emocional que sufren los niños de Líbano es devastador», ya que muchos de ellos aún no se habían recuperado del trauma del conflicto ocurrido hace apenas 15 meses.

«Vuelven a ser arrancados violentamente de sus hogares, en un ciclo implacable de bombardeos y desplazamiento que agrava sus heridas psicológicas, genera miedo profundo y amenaza con causar daños emocionales a largo plazo», lamentó.

Añadió que la educación de más de 115.000 estudiantes se ha interrumpido abruptamente por el conflicto, ya que unas 435 escuelas públicas se han tenido que acondicionar como refugios en un país donde más de un millón de personas, aproximadamente el 20 % de la población, está desplazada.

«Se trata de un desplazamiento masivo repentino y caótico que destroza familias y vacía comunidades enteras, con consecuencias que perdurarán mucho después de que la violencia cese», vaticinó.

Corsi recordó que hasta el momento al menos 121 niños han muerto y 395 han resultado heridos por las hostilidades en Líbano, reactivadas pocos días después del inicio de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán.

«Los niños están pagando el precio más alto de este conflicto», señaló el representante de UNICEF, quien hizo un llamamiento urgente para que se garantice la llegada de ayuda humanitaria sin obstáculos a todos los que la necesitan. EFE

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