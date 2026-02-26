El conglomerado colombiano Grupo Aval aumentó su utilidad neta en un 69,6 % en 2025

Bogotá, 26 feb (EFE).- El conglomerado financiero Grupo Aval, uno de los principales de Colombia, aumentó su utilidad neta en un 69,6 % en 2025 en comparación con el año anterior, llegando hasta los 1,7 billones de pesos (unos 466 millones de dólares), informó este jueves la compañía en su informe anual de resultados.

Según el balance, los activos totales a 31 de diciembre de 2025 ascendieron a 348 billones de pesos (unos 94.345 millones de dólares), lo que significó un aumento del 6,4 % frente al año anterior.

El Grupo Aval controla en Colombia cuatro grandes bancos comerciales (Banco de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas), el fondo de pensiones Porvenir y la corporación financiera Corficolombiana.

Igualmente tiene presencia en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, países en los que suma millones de clientes a través de distintas entidades financieras.

La cartera bruta del grupo se ubicó en 190,9 billones de pesos (unos 51.700 millones de dólares), lo que representa un crecimiento del 4,6 % frente a 2024, mientras que los depósitos consolidados ascendieron a 207,4 billones de pesos (unos 56.229 millones de dólares), un aumento del 11,2 %.

El balance también mostró una mejora en los indicadores de calidad, con una reducción de la cartera vencida a más de 90 días al 3,3 %, frente al 4,1 % reportado en 2024, y una disminución del costo de riesgo al 1,9 %, desde el 2,3 % del año previo. EFE

