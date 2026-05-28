El Congreso de Brasil avanza en una reforma para dar dos días de descanso a los trabajadores

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de reforma constitucional para reducir la jornada laboral y dar dos días de descanso a los trabajadores, un triunfo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones.

Impulsada por movimientos sociales pero resistida por las patronales, la propuesta que ahora tratará el Senado plantea reducir la carga laboral de 44 a 40 horas por semana, sin recorte salarial. Se aboliría la llamada «escala 6×1» que rige actualmente para establecer, en cambio, dos días libres.

«El pueblo va a trabajar cinco días y podrá descansar dos», dijo el izquierdista Lula el martes en un acto en el estado de Amazonas (norte).

De ser aprobada por el Congreso, sería la primera reducción de la jornada laboral en Brasil desde la promulgación de la Constitución de 1988.

Sindicatos y fuerzas de izquierda defienden la medida como una conquista para mejorar la calidad de vida y salud mental de los trabajadores en la primera economía latinoamericana, que exhibe desempleo en mínimos históricos pero alta informalidad.

«La escala 6×1 es inhumana, roba la esperanza y la dignidad. (…) Las personas necesitan trabajar para vivir y no vivir para trabajar», dijo la diputada oficialista Erika Hilton, una de las impulsoras de la reforma, antes de la aprobación por amplia mayoría.

Según el proyecto, la implementación se realizará en dos etapas a lo largo de 14 meses, con ajustes por sector.

La reforma encuentra resistencia de la oposición política y de empresarios, que pronostican pérdida de competitividad, aumentos de costos y posible impacto en el empleo.

«¿Dónde está la previsiblidad, la seguridad jurídica?», cuestionó el presidente de la Confederación Nacional de la Industria, Ricardo Alban.

El debate ocurre en momentos en que el gobierno de Lula impulsa medidas de fuerte impacto social antes de los comicios presidenciales de octubre.

El exlíder sindical aspira a un cuarto mandato no consecutivo. Su principal rival es el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Según datos del proyecto, unos 14,8 millones de brasileños están sometidos al esquema 6×1 y otros 20,9 millones trabajan más del límite legal de 44 horas, en un país con 213 millones de habitantes.

En América Latina, países como Chile, Ecuador, Venezuela y más recientemente México contemplan una jornada de 40 horas semanales en sus leyes.

En la región predominan las jornadas de 48 horas semanales, según la Organización Internacional del Trabajo.

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