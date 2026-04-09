El Congreso Mundial de la Salsa celebra en Puerto Rico sus 30 años con innovadores eventos

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San Juan, 9 abr (EFE).- La organización del Congreso Mundial de la Salsa celebrará este año en Puerto Rico sus 30 años de fundación del 1 de julio al 1 de agosto con diversas actividades, incluyendo la exposición de una galería tipo museo con piezas icónicas de alrededor de 25 leyendas del género afrocaribeño.

Bajo el concepto titulado ’30 Años, 30 Noches, 30 Historias’, los organizadores del evento musical presenta la innovadora plataforma cultural y turística ‘Destino Salsa 2026’, según informaron en un comunicado de prensa.

‘Destino Salsa’ integrará una programación continua de 30 días consecutivos en múltiples localidades estratégicas en todo Puerto Rico.

Entre las principales innovaciones de la cita musical de este año, se destaca la Galería Mundial de la Salsa, una experiencia museográfica sin precedentes que debutará en Plaza Las Américas y que se extenderá a través de una red de espacios expositivos en toda la isla.

Esta iniciativa reunirá piezas icónicas de alrededor de 25 leyendas de la salsa, ofreciendo al público un recorrido inmersivo por la historia del género musical y proyectando una asistencia masiva durante toda la temporada.

Durante tres décadas ininterrumpidas, el Congreso Mundial de Salsa ha sido un pilar en la proyección internacional de la Isla, consolidando a Puerto Rico como La Meca Mundial de la Salsa.

La plataforma culminará con presentaciones musicales los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en el Fairmont El San Juan Hotel & Casino, reuniendo a bailarines de élite, instructores de renombre internacional y miles de fanáticos de la salsa en un evento de calibre global. EFE

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