El Consejo de Europa aplaude el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán
París, 9 ago (EFE).- El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, aplaudió este sábado el acuerdo de paz suscrito en Washington por Armenia y Azerbaiyán, que «allana el camino hacia el final definitivo del prolongado conflicto» entre dos países miembros de ese organismo paneuropeo.
«Es un hito histórico hacia una paz duradera en el Cáucaso Meridional, una región cuya estabilidad es vital para la prosperidad y la seguridad de todos sus pueblos, incluida Georgia», señaló Berset en un comunicado.
Al tiempo, ofreció la colaboración del organismo que dirige «en esta nueva etapa de su historia común».
Berset indicó que ha trabajado duro en el acercamiento entre ambos países y alentó a sus líderes a «superar décadas de desconfianza, disputas territoriales y desafíos humanitarios», lo que «exige compromisos difíciles pero necesarios».
«Animamos a ambos países a hacer todo lo posible por seguir avanzando hacia la paz no solo para reconstruir la confianza, la conectividad y la infraestructura, sino también para fortalecer activamente nuestros valores fundamentales: la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho», agregó.
En ese sentido, consideró importante que de cumplan de forma «plena y efectiva de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
«Una paz justa y sostenible se medirá por la resiliencia de las instituciones, la vitalidad de las libertades cívicas y el bienestar de todos los ciudadanos. El Consejo de Europa seguirá esforzándose por contribuir a dicho resultado», concluyó. EFE
