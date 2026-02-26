El Consejo de Europa llama la atención a Portugal sobre la discriminación a los gitanos

Lisboa, 26 feb (EFE).- Las autoridades de Portugal deberían aumentar los esfuerzos en la inclusión de la población gitana, que todavía afronta discriminación, especialmente en lo que respecta al empleo y la vivienda, indicó este jueves un comité asesor encargado de vigilar la aplicación de la Convención Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales.

En un informe, el comité lamentó el revés que supuso a finales de 2023 la expiración de la estrategia de integración nacional de Portugal para este colectivo, sin que se publicara ninguna evaluación ni se adoptara una nueva.

A esto se suma que organismos de apoyo claves, como el Grupo Asesor y el Observatorio de las Comunidades Gitanas dejaron de funcionar.

El comité agregó que otros problemas persistentes como un respaldo financiero insuficiente a las organizaciones del colectivo y el escaso número de mediadores activos.

El documento subraya la necesidad de haya una estructura independiente a nivel consultivo en Portugal que garantice la participación de los gitanos en la adopción de políticas.

En ese sentido, destaca que esta comunidad sigue infrarrepresentada en los asuntos y la administración pública, al tiempo que no se impulsan políticas de empoderamiento para abordar este problema.

Por otro lado, el comité asesor del Consejo de Europa admitió «progreso» en una educación inclusiva para la comunidad gitana, pero avisó de que todavía existen altas tasas de abandono y segregación, pese a haber disminuido.

«Los esfuerzos para integrar la cultura romaní y la historia en las escuelas son insuficientes e infrafinanciados, limitando un impacto amplio», dice el texto.

Sobre el mercado laboral, el comité apuntó que se ha producido «algo de progreso» en la inclusión de los miembros de la comunidad gitana, pero que todavía se necesita más apoyo para aumentar la contratación de gitanos, especialmente mujeres y jóvenes.

En paralelo, el informe considera que las autoridades tienen que intensificar los esfuerzos para evitar la discriminación en la vivienda y mejorar las condiciones de vida a través de programas que garanticen el acceso, a través de la cooperación entre autoridades a todos los niveles.

Por contra, el comité destacó como medida «positiva» el restablecimiento en 2024 de la Comisión para la Igualdad y el Combate a la Discriminación Racial en Portugal, pese a que la falta de un marco regulador limita su funcionamiento.

También dio la bienvenida a la adopción en 2021 del primer plan nacional para luchar contra el racismo y la discriminación para el periodo 2021-2025, aunque recordó que su aplicación quedó limitada por la falta de conocimiento por parte de los funcionarios municipales de la existencia de esta iniciativa nacional.

Recomendó que se reconozca el antigitanismo como una forma específica de racismo, a la luz de la discriminación directa e indirecta que esta parte de la población lusa sufre, y la importancia de abordar el aumento del discurso de odio y los estereotipos, especialmente en las redes sociales.

«Así como se reconocen los esfuerzos de las autoridades para capacitar a la policía y el estamento judicial en este asunto, la opinión (del comité) subraya que se requiere una respuesta institucional más fuerte y concienciación pública contra la intolerancia y para promover la aceptación de los romaníes», reza el texto. EFE

