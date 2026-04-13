El Consell de Mallorca formaliza en Londres la compra de una carta portulana del siglo XV

3 minutos

Londres, 13 abr (EFE).- El Consell de Mallorca formalizó este lunes en Londres la adquisición de una carta portulana dibujada por Pere Rosell, datada en el siglo XV y considerada una de las piezas de mayor valor de la cartografía medieval mallorquina, por un valor de 762.000 libras (875.397 euros).

A la ceremonia formal de la firma, celebrada en la sede londinense de la casa de subastas Sotheby´s, se desplazó una delegación de alto rango del Consell de Mallorca, encabezada por su presidente, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

Esta carta portulana, a cargo del cartógrafo Pere Rosell, está considerada como el trabajo más antiguo conocido del autor y uno de los testimonios más valiosos de la denominada escuela cartográfica mallorquina, que se desarrolló entre los siglos XIII y XV.

En su margen derecho, este mapa de papel vitela que representa el mar Mediterráneo está firmado por su autor en lengua catalana: «Pere Rosell l´a fet a Malorqua en l´any 1447» (Hecho por Pere Rosell en Mallorca en el año 1447).

En declaraciones a EFE, Galmés calificó el acto como un «día histórico» para la isla balear tras la adquisición de la pieza, que describió como «un documento imprescindible para demostrar una parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra cultura».

Según el presidente del Consell de Mallorca, cuando conocieron la oportunidad de adquirir esta pieza, no quisieron dejar pasar la oportunidad e hicieron «un esfuerzo muy importante a nivel técnico, administrativo, pero también a nivel económico para que la carta portulana pueda volver a su lugar de origen, a Mallorca».

La pieza será expuesta a partir del mes de junio en el Museo de Mallorca, donde el público mallorquín podrá admirarla de cerca y conocer parte del pasado de su isla.

El pasado 9 de diciembre, Sotheby´s sacó a la venta la carta portulana de Rosell, en una puja virtual, pero fue retirada a última hora de la misma, para gestionar la venta de manera privada con el Consell de Mallorca.

La casa de subastas explicó en un comunicado que, durante la mayor parte de sus seis siglos de historia, el mapa apenas hizo viajes en barco y permaneció en manos de la familia florentina de los Martelli, rival de los Medici, que había encargado el trabajo a Rosell. En las últimas cuatro décadas, formó parte de la colección privada de los bibliófilos Cindy y Jay Prizker.

«Estamos encantados de que la carta regrese a Mallorca después de 500 años. Realmente diría que ha encontrado su hogar ideal», comentó a EFE la especialista en libros y manuscritos antiguos de Sotheby´s en Londres, Natascha Domeisen. EFE

rb/fjo/ah

(foto) (vídeo)