El correísmo inaugura su convención nacional en Ecuador para renovar sus autoridades

Manta (Ecuador), 17 ene (EFE).- El movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) inauguró este sábado su convención nacional en un colegio en la ciudad de Manta, y está a la espera de la resolución de un juez sobre la impugnación a la decisión de la Intendencia de Policía de revocar el permiso para la reunión del domingo.

«Queda inaugurada la convención RC5. 500 delegados aproximadamente llegaron de todo el país. Más de 14.000 votarán digitalmente y miles de militantes más participarán presencialmente», escribió Correa en su cuenta de X.

Una fuente cercana a RC explicó a EFE que desde el inicio estaba previsto que la reunión de las mesas de trabajo se realice este sábado en un colegio particular, y que aún se desconoce dónde continuará mañana la cita pues están a la espera de la resolución del juez a la impugnación.

La RC asevera que cumplieron con todos los requisitos legales y administrativos al solicitar el permiso para el encuentro del domingo en un coliseo, pero fuentes gubernamentales dieron a EFE que el correísmo solicitó el permiso como si se tratase de un evento deportivo cuando en realidad se correspondía con un acto político.

Sobre la reunión de este sábado, el subintendente de Policía en la provincia de Manabí y Comisario en funciones de Manta, Iván Zavala, aseguró que no está autorizada.

«Todo evento público debe tener un permiso, no lo gestionaron, hay más de 500 personas dentro, no hay un plan de contingencia», advirtió.

En la reunión de este sábado, RC analizó siete temáticas, entre ellas asuntos relacionados con el trabajo legislativo, coyuntura política y eje de juventudes.

Lista única

En la cita del domingo los militantes elegirán a las autoridades de RC, a partir de una lista única, anunciada por Correa como «de consenso», y liderada por la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira, quien llegó el pasado martes a Ecuador tras casi seis años asilada en México.

Rivadeneira sucederá en el cargo a la excandidata presidencial Luisa González, quien consta en la lista para encargarse de asuntos vinculados a las relaciones internacionales.

La cita del correísmo busca cerrar las brechas internas acumuladas en los últimos años dentro del movimiento, especialmente tras las derrotas en las segundas vueltas de las tres últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2021, 2023 y 2025. EFE

