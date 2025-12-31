El costarricense Warren Madrigal, ex del Valencia, ficha por el Nashville de la MLS

San José, 31 dic (EFE).- El delantero costarricense Warren Madrigal, que en la campaña 2024-2025 estuvo a préstamo en el filial del Valencia español, fue fichado por el Nashville de la MLS estadounidense.

El club Saprissa costarricense anunció este miércoles la transferencia del futbolista de 21 años, quien fue titular en el equipo durante los últimos meses y que ha sido convocado regularmente a la selección de Costa Rica en las pasadas eliminatorias mundialistas y en torneos regionales como la Copa Oro de la Concacaf y la Copa América.

«Sus buenas actuaciones con nuestra institución lo llevaron a formar parte del Valencia Mestalla en 2024, equipo con el que jugó 18 veces y marcó en 8 oportunidades. Incluso, tuvo la oportunidad de jugar con el Valencia CF (primer equipo) en una ocasión por la Copa del Rey y recibió varias convocatorias para partidos de La Liga», indicó el Saprissa en un comunicado.

Finalmente el Saprissa y el Valencia no alcanzaron un acuerdo para la venta del futbolista o para la extensión del préstamo, por lo cual el delantero regresó al equipo costarricense en junio de 2025.

Madrigal debutó en el Saprissa el 15 de agosto de 2020, ha ganado cuatro títulos nacionales y ha marcado 19 goles y dado 9 asistencias en los 100 partidos que acumula con el club, reseña el comunicado. EFE

