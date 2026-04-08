El costo de vida en Guatemala se acelera en el primer trimestre de 2026

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Ciudad de Guatemala, 8 abr (EFE).- El costo de la vida en Guatemala mantuvo una tendencia al alza durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el encarecimiento de los combustibles y los alimentos, según un informe divulgado este miércoles por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y marzo de este año, la Canasta Básica Alimentaria (que mide el mínimo de calorías necesarias para que una persona realice sus actividades) registró un aumento del 0,67 % en el área urbana, al pasar de 924,35 quetzales (118,50 dólares) a 930,52 quetzales (119,29 dólares).

En el área rural, esta cesta alimentaria mínima subió 0,74%, al pasar de 713,40 quetzales (91,46 dólares) en enero a 718,69 quetzales (92,14 dólares) en el último mes.

Este incremento acumulado en solo tres meses representa más del 31% del aumento total registrado durante todo el año anterior, ya que en 2025, el costo de la canasta urbana subió 19,72 quetzales (2,52 dólares), mientras que en el área rural el aumento fue de 14,23 quetzales (1,82 dólares), según datos oficiales.

La presión inflacionaria es aún más evidente en la Canasta Ampliada, que suma a los alimentos servicios básicos como vivienda, transporte, educación y salud. En el ámbito urbano, esta subió de 2.237,85 quetzales (286,90 dólares) en enero a 2.252,79 quetzales (288,81 dólares) en marzo.

Por su parte, la rural se incrementó de 1.403,97 quetzales (179,99 dólares) a 1.414,39 quetzales (181,33 dólares) en el mismo periodo. El aumento trimestral de esta cesta, que refleja un costo de vida más integral, fue de 14,94 quetzales (1,91 dólares) para la urbe y 10,42 quetzales (1,33 dólares) para la provincia.

De acuerdo con el INE, la inflación interanual se aceleró hasta alcanzar el 2,50% en marzo, casi un punto porcentual por encima del 1,56% registrado en febrero. Esta dinámica responde principalmente al conflicto en Oriente Medio, que ha elevado los precios internacionales del petróleo, impactando directamente en el costo local de la gasolina y el diésel.

Además de los combustibles, productos esenciales de la dieta guatemalteca como la carne de res, los tomates, el pan y los limones han registrado las mayores incidencias en el alza de precios.

Las autoridades monetarias mantienen bajo vigilancia la meta de inflación del 4,0 % para fin de año, aunque reconocen que el nivel de precios de marzo es el más alto en lo que va de 2026. EFE

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