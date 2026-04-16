El crecimiento de China resiste pese a la guerra en Oriente Medio

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El crecimiento de China superó las expectativas en el primer trimestre de 2026 alcanzando un 5% interanual, según cifras oficiales divulgadas el jueves, a pesar de las repercusiones sobre la economía mundial de la guerra en Oriente Medio.

Este resultado, que los mercados siguen con gran atención, se publica en un momento de fuerte subida de los precios internacionales de la energía como reacción a la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto ha alterado el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, por el que transitaba 20% del petróleo y gas natural mundiales hasta que Irán lo bloqueó casi por completo. Esto ha afectado al intercambio de mercancías entre Oriente Medio y China.

El producto interior bruto (PIB) de China, segunda economía mundial, creció un 5% interanual entre enero y marzo, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), por encima del 4,8% que proyectaban economistas consultados por la AFP.

La economía China «logró un fuerte comienzo del año, demostrando aún más su resiliencia y vitalidad», declaró la ONE en un comunicado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció esta semana un corte en sus previsiones de crecimiento mundial para 2026 debido a la guerra en Oriente Medio.

Por el momento, China ha absorbido el impacto energético mejor que otros países asiáticos gracias a sus importantes reservas estratégicas de petróleo, a la diversificación de sus fuentes de suministro y al uso del carbón, según varios analistas.

Sin embargo, podría verse afectada por la desaceleración económica si la crisis en Oriente Medio se prolonga.

– Consumo y desempleo –

China mantiene una meta de crecimiento anual de 4,5 a 5% este año, la previsión más baja en décadas.

La segunda mayor economía del mundo enfrenta una prolongada crisis en su sector inmobiliario, un importante desempleo juvenil y un declive en el gasto interno que llevó al país a depender de las exportaciones para alcanzar sus metas económicas.

En su informe de esta semana, el FMI revisó a la baja la previsión de crecimiento de China este año, situándola en 4,4%, 0,1 puntos por debajo del objetivo del gobierno.

Datos publicados esta semana por la aduana china muestran que el crecimiento de las exportaciones se desaceleró considerablemente en marzo, lo que indica que la guerra en Oriente Medio comienza a tener repercusiones.

La ONE anunció el jueves otros datos económicos, que no resultan tampoco tranquilizadores.

En tanto las ventas detallistas -principal indicador del consumo en China- desaceleraron más de lo previsto en marzo, con un aumento de 1,7% interanual.

Economistas sondeados por la agencia financiera Bloomberg habían proyectado un aumento de 2,4% de ese indicador.

Por su parte, la producción industrial alcanzó en marzo un crecimiento interanual de 5,7%, por encima de la del 5,3% del sondeo de Bloomberg, aunque inferior al 6,3% registrado en el período anterior, de enero y febrero.

– «Dependiente» –

El aumento del crecimiento en el primer trimestre se vio impulsado por las exportaciones, la construcción y la industria, y no tanto por la demanda interna, destaca en una nota Zichun Huang, analista de la consultora Capital Economics.

«Creemos que el crecimiento se ralentizará ligeramente durante el resto del año», afirmó.

«Aunque la economía china se mantiene firme, es cada vez más dependiente de la demanda exterior», agregó la analista, quien señaló que la guerra en Irán «solo reforzará esta tendencia».

Numerosos proveedores chinos y compradores internacionales presentes en la Feria de Cantón (sur de China), la mayor feria comercial del país, expresaron a la AFP su preocupación por el impacto de la guerra en sus negocios, y mencionaron una caída de los pedidos y unos costes de transporte que se han disparado.

El director adjunto de Aduanas de China, Wang Jun, reconoció el martes «numerosas incertidumbres e inestabilidades en el entorno exterior».

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