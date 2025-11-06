El crecimiento económico es responsable del aumento de las emisiones de CO2 mundiales, según la OCDE

El crecimiento económico, especialmente en los países emergentes, es el principal factor responsable del aumento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el jueves.

«El crecimiento económico es el motor de las emisiones en los países socios de la OCDE», indica la organización internacional, formada por 38 Estados miembros, en su «Observatorio de la acción climática» 2025.

Entre esos «países socios» se encuentran grandes economías emergentes cuyas emisiones no dejan de crecer, lo que arrastra a las del resto del mundo, como China, India y Arabia Saudita. Y países en los que estas disminuyen ligeramente: Brasil, Indonesia y Sudáfrica.

La reducción de las emisiones es la clave para luchar contra el calentamiento global. Cada décima de grado adicional conlleva una serie de perturbaciones para la biodiversidad, el ciclo del agua y las catástrofes naturales.

En estos países socios, «el crecimiento de la población y el fuerte crecimiento económico pesan más que las mejoras en la eficiencia energética», explicó la OCDE.

Sus economistas calculan que entre 2015 y 2023 en estos países, donde las emisiones aumentaron un 19,3% durante ese período, el crecimiento del producto interior bruto (PIB) es el único responsable de un aumento de las emisiones del 29,5%, muy por delante del crecimiento de la población (+5,6%).

La OCDE señaló «un resurgimiento de la energía térmica a partir del carbón» pese a un «despliegue récord de energías renovables».

Los países de la OCDE, con economías industrializadas desde hace más tiempo, «redujeron sus emisiones mejorando la eficiencia energética y recurriendo a energías más limpias, al tiempo que continuaban su crecimiento económico y demográfico», según el informe.

Entre 2015 y 2023, sus emisiones disminuyeron un 11,3%.

