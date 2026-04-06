El cubano Marcel Hernández mantiene al Herediano como líder del fútbol costarricense

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San José, 5 abr (EFE).- Un solitario gol del delantero cubano Marcel Hernández le dio este domingo al Herediano una victoria como visitanate contra el Puntarenas que le permite mantenerse como líder del Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica, un punto por arriba del Saprissa.

En un partido reñido de principio a fin y con pocas ocasiones claras de gol, el cubano Hernández marcó un golazo tras un remate desde fuera del área en el minuto 53, con lo que se consolidó como el mayor goleador del certamen con 8 anotaciones en 14 jornadas disputadas.

Con esta victoria el Herediano se mantiene como líder con 28 puntos, uno más que el Saprissa (27) que este domingo goleó por 4-0 al Pérez Zeledón con anotaciones en los últimos minutos de partido marcados por el argentino Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerson Torres y Rachid Chirino.

El Saprissa desperdició numerosas ocasiones de gol durante el partido frente a un Pérez Zeledón que apostó por un juego defensivo que le estaba saliendo bien hasta el minuto 85, cuando Mariano Torres rompió el cerrojo con un remate raso que fue desviado en el camino por un zaguero y que dejó con poca oportunidad de reacción al guardameta Bryan Segura.

Al 89 Brenes marcó el golazo de la jornada cuando pescó un despeje de la defensa y sin dejar que el balón cayera al suelo remató desde fuera del área.

El 3-0 llegó al cuarto minuto de reposición por medio de Gerson Torres en una jugada de contragolpe y dos minutos después cerró la cuenta Rachid Chirino quien recibió desmarcado en el área chica un balón lanzado desde el tiro de esquina.

El tercer lugar le corresponde al Cartaginés (26 puntos) del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, que el pasado jueves se impuso 2-3 al Sporting (18 puntos) que aspira a pelear por el cuarto lugar.

En la lucha por el cuarto puesto, el Alajuelense (19 puntos) continúa con su nivel irregular y este domingo empató 1-1 en casa ante el colista Guadalupe, y podría ser superado por Liberia (18 puntos) que jugará su partido de esta jornada el lunes como local contra el San Carlos (17 puntos), conjunto que con una victoria también subiría a la cuarta casilla.

El Torneo Clausura del fútbol de Costa Rica se compone de una primera fase de 18 jornadas, de la cual se han jugado 14. Los equipos que finalicen esta fase en las primeras cuatro posiciones se clasificarán a las semifinales. EFE

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