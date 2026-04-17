El déficit financiero de Costa Rica llegó al 0,6 % del PIB en el primer bimestre de 2026

2 minutos

San José, 17 abr (EFE).- El déficit financiero de Costa Rica en el primer bimestre de 2026 se situó en 0,6 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representó una mejora de 0,2 % porcentuales con respecto al mismo periodo de 2025, informó este viernes el Ministerio de Hacienda.

Los datos oficiales indican que el déficit financiero fue de 328.346 millones de colones (unos 706 millones de dólares), ya que los ingresos sumaron 1,2 billones de colones (2.620 millones de dólares) y los gastos 1,5 billones de colones (unos 3.326 millones de dólares).

Si no se toma en cuenta el pago de intereses sobre la deuda, Costa Rica registró en el primer bimestre del año un superávit primario de 86.608 millones de colones (unos 186 millones de dólares), equivalente al 0,2 % del PIB, de acuerdo con la información oficial.

«El país sigue avanzando con mayor orden en sus finanzas, reduciendo poco a poco el peso de la deuda y logrando que los ingresos del Estado crezcan. Por quinto año consecutivo, el Gobierno ha logrado gastar en sus operaciones básicas menos de lo que recauda, lo que se traduce en un superávit primario que fortalece la estabilidad fiscal», declaró en un comunicado el ministro de Hacienda interino, Luis Antonio Molina.

En cuanto a la deuda, las cifras indican que en el primer bimestre del 2026 se ubicó en el 58,3 % del PIB, lo cual representa una caída de 2,1 puntos porcentuales con respecto al cierre del año 2025 cuando el número fue de 60,4 % del PIB.

En el 2025 Costa Rica contabilizó un déficit financiero del 3,4 % del PIB y un superávit primario del 0,9 % del PIB, mientras que en el 2024 esas cifras fueron del 3,8 % y del 1,1 % del PIB, respectivamente. EFE

dmm/mt/eav