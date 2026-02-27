El déficit fiscal de Brasil subió hasta el 8,49% del PIB en enero

2 minutos

Río de Janeiro, 27 feb (EFE).- Brasil registró en los últimos doce meses hasta enero un déficit nominal equivalente al 8,49 % del producto interno bruto (PIB), superior al acumulado hasta diciembre pasado, del 8,34 % del PIB, informó este viernes el Banco Central.

El saldo negativo en los últimos doce meses de todas las cuentas públicas, incluyendo las del Gobierno central y las de las administraciones regionales y municipales, fue de 1.086 millones de reales (211 millones de dólares o 179 millones de euros).

En enero, sin embargo, el país suramericano registró un superávit nominal de 40.100 millones de reales (unos 7.816 millones de dólares).

El resultado primario -que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia en Brasil- registró un superávit de 103.700 millones de reales (20 millones de dólares) en enero, levemente inferior a los 104.100 millones de reales observado en igual mes de 2025.

En enero, el Gobierno central y las administraciones regionales ingresaron más de lo que gastaron, mientras que las empresas públicas presentaron un déficit de unos 4.900 millones de reales (955 millones de dólares).

En cuanto a la deuda pública bruta -que incluye a los gobiernos central, regional y municipales- se mantuvo estable en el equivalente al 78,7 % del PIB, unos 10,1 billones de reales (1,9 billones de dólares), el mismo nivel observado en diciembre.

La mayor economía de América Latina creció el 3,4 % en 2024 y la última previsión del Gobierno es que esa tasa bajó hasta el 2,4 % en 2025. EFE

mat/cg