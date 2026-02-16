El DAX 40 baja un 0,46 % tras una negociación carente de impulsos y arrastrado por Siemens

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 16 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort bajó hoy un 0,46 %, arrastrado por Siemens tras una negociación carente de impulsos porque los mercados de valores permanecieron cerrados en China por el Año Nuevo y en EEUU por ser festivo debido a la celebración del Día de los Presidentes.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,46 % en 24.800,91 puntos.

La producción industrial cayó en la zona del euro en diciembre un 1,4 % respecto al mes anterior, debido a la bajada en Alemania.

No obstante, la producción industrial en la zona del euro repuntó en diciembre un 1,2 % interanual, también menos de lo que se esperaba.

La producción industrial subió en la zona del euro en 2025 un 1,5 %, primera expansión anual desde 2022.

En Fráncfort subieron los bancos y compañías de telecomunicaciones y bajaron las químicas.

El grupo industrial y tecnológico Siemens perdió un 6,4 %, hasta 234,95 euros, porque algunos analistas consideran que el precio de sus acciones está sobrevalorado porque su software se podría ver negativamente afectado por la inteligencia artificial.

La empresa de software para empresas SAP cayó un 2 %, hasta 168,36 euros, y el distribuidor de químicos Brenntag cayó un 2,1 %, hasta 56,98 euros.

Deutsche Telekom ganó un 2,3 %, hasta 32,97 euros, y Commerzbank subió un 1,8 %, hasta 32,74 euros.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2 %, hasta 192,15 euros, tras comentarios positivos de JP Morgan.

La constructora Hochtief, controlada por ACS, subió en el índice MDAX de empresas medianas un 5,6 %, hasta 391 euros, después de que Jefferies dijera que ambas están muy bien posicionadas debido a los pedidos para construir centros de datos.

Jefferies ha elevado la cotización objetivo de Hochtief de 163 hasta 371 euros pero recomienda mantener las acciones.

El precio de las acciones de Hochtief se ha triplicado desde junio de 2024, lo que significa que el mercado ya lo reconoce y por ello sólo recomienda mantener.

Jefferies recomienda la compras de acciones de ACS porque considera que se infravalora el potencial que tiene de lograr nuevos proyectos de infraestructuras. EFE

aia