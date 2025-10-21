El DAX 40 sube un 0,29 % tras la publicación de buenos resultados en EEUU

Fráncfort (Alemania), 21 oct (EFE).- El DAX 40 de Fráncfort subió este martes un 0,29 %, después de que algunas empresas estadounidenses publicaran buenos resultados y pronósticos, así como por la distensión en la guerra comercial entre EEUU y China.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,29 % en 24.330,03 puntos.

La distensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China también ha mejorado el ánimo en los mercados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que espera firmar un acuerdo comercial justo con su homólogo chino, Xi Jinping, la próxima semana en Corea del Sur.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines subió un 5 %, hasta 383,20 euros, tras los buenos resultados de General Aerospace, y Airbus avanzó un 1,8 %, hasta 207,45 euros.

El productor de semiconductores Infineon ganó un 3,3 %, hasta 35,24 euros, después de que el banco Metzler recomendara la compra de sus acciones.

El fabricante de armamento Rheinmetall avanzó un 1,2 %, hasta 1.780,50 euros.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, cedió un 2,4 %, hasta 99,48 euros, mientras el grupo químico BASF perdió un 1,4 %, hasta 43,18 euros.

Commerzbank cayó un 1,6 %, hasta 29,82 euros, y el Deutsche Bank bajó un 1,1 %, hasta 28,71 euros. EFE

