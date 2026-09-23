El Departamento de Justicia defiende que Trump vete el acceso de medios a la Casa Blanca

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El Departamento de Justicia estadounidense aseguró el martes que el presidente Donald Trump tiene potestad para vetar el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MS NOW y Politico, un día antes de una audiencia judicial sobre el caso.

Los tres medios de comunicación denunciaron ante la justicia la orden emitida el viernes por el mandatario republicano para prohibirles el ingreso a la residencia presidencial como castigo por difundir lo que él considera «noticias falsas».

Un juez de distrito estadounidense convocó una audiencia este miércoles para estudiar la demanda.

En un documento presentado al tribunal, el Departamento de Justicia defendió que Trump puede «controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval».

«El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho», agregó.

El documento señala que enviaron el martes a los medios las cartas en las que explican los motivos de la prohibición y que los afectados tienen hasta el viernes para presentar objeciones.

En las misivas citan numerosos «incidentes de cobertura informativa» por parte de esos medios que «amenazaron la seguridad nacional y difundieron falsedades», según el texto.

La carta dirigida a CNN menciona una noticia sobre los planes de Trump para colocar un búnker bajo el salón de baile del Ala Este, actualmente en obras, que «reveló detalles de construcción ‘ultrasecretos'» y varios artículos sobre la guerra con Irán, informó la cadena estadounidense.

El sábado se implementó la prohibición de acceso a los periodistas de estos tres medios y se les confiscaron sus credenciales.

En su demanda conjunta, CNN, MS NOW y Politico solicitaron la suspensión urgente del veto presidencial al alegar que viola la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.

«Esta prohibición no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales», afirman los medios en el documento presentado al tribunal.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como «enemiga del pueblo».

El veto coincide con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

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