El desempleo en Alemania, por encima de 3 millones en un marzo sin reactivación primaveral

2 minutos

Berlín, 31 mar (EFE).- El desempleo en Alemania retrocedió en marzo en 49.000 personas respecto a febrero, a falta de una verdadera reactivación primaveral, lo que situó el número de parados en 3.021.00 y el índice de desocupación en el 6,4 %, una décima menos que en el mes anterior.

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados no varió respecto al mes anterior, mientras que en comparación con marzo del año pasado, creció en 54.000, según los datos difundidos este martes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

«En marzo comienza, como es habitual, la reactivación primaveral en el mercado laboral; este año, sin embargo, sin un impulso significativo», declaró la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo y ofrece así una panorámica más completa, se mantuvo con 3.690.000 en marzo al mismo nivel -en términos desestacionalizados- que el mes anterior, mientras que respecto al año pasado retrocedió en 4.000.

El número de trabajadores en jornada reducida subvencionada («Kurzarbeit») se situaba en enero -último mes con datos reales- en 136.000, lo que supone 6.000 menos que un mes atrás y un descenso de 141.000 respecto al mismo mes del año anterior.

En marzo, 1.104.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 98.000 más que hace un año, y 3.820.000 personas -un 7,0 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 147.000 menos.

En marzo había 638.000 puestos vacantes registrados en la BA, 5.000 menos que hace un año.

Desde octubre de 2025, 332.000 solicitantes de un puesto de formación se inscribieron en las oficinas de empleo, un 2 % más que en el mismo periodo un año atrás, de los cuales 213.000 aún no habían encontrado hasta marzo una plaza ni ninguna otra alternativa.

Al mismo tiempo se registraron 366.000 plazas de formación. EFE

egw/llb