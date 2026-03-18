El desempleo en Argentina sube al 7,5 % en el cuarto trimestre de 2025

2 minutos

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- El desempleo en Argentina subió al 7,5 % en el cuarto trimestre de 2025, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, mientras que la tasa de informalidad se ubicó en el 43 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

La tasa de desempleo del cuarto trimestre de 2025 se ubicó 1,1 puntos por encima de la registrada en igual periodo de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante el cuarto trimestre del año, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto de estancamiento económico, con un retroceso del PIB del 0,5 % en comparación con el tercer trimestre de 2025, de acuerdo a cálculos privados.

El informe del Indec señala que, entre octubre y diciembre pasados, 1.093.000 personas que buscaban trabajo en Argentina no tenían empleo, 156.000 más que en el tercer trimestre de 2025. Esta medición abarca solo a los 31 conglomerados urbanos más importantes del país, donde viven 30 millones de personas, sobre un total de población en Argentina de unos 46,4 millones de habitantes.

La tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 16,5 %, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y con un descenso de 0,1 puntos porcentuales con respecto al cuarto trimestre de 2024.

Entre octubre y diciembre pasados, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de 2,4 millones de personas.

El informe también revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 43 %, con 5,8 millones de personas trabajando en esa condición, lo que implica una bajada de 0,3 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2025 y un alza de un punto porcentual con respecto al último trimestre de 2024.

Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1 % en el segundo trimestre de 2002 tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país. EFE

nk/pd/eav

(foto)