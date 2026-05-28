El desempleo en Brasil bajó al 5,8 % en el trimestre hasta abril tras sucesión de aumentos

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São Paulo, 28 may (EFE).- El desempleo en Brasil bajó al 5,8 % en el trimestre concluido en abril, frente al 6,1 % de los tres meses hasta marzo, e interrumpió una sucesión de tres aumentos consecutivos, informó este jueves el Gobierno.

La tasa de desocupación bajó tres décimas y cayó a su menor nivel para este periodo desde que empezaron los registros, según datos del Instituto Brasileño de Geografía e Historia (IBGE).

El número de desempleados en la mayor economía latinoamericana en el último trimestre fue de 6,3 millones de personas, frente a los 6,6 millones registrados en los tres meses previos, mientras que la población ocupada permaneció prácticamente estable en 102,3 millones de personas.

Asimismo, el índice de informalidad fue del 37,2 % de la población ocupada, un leve descenso respecto al 37,3 % previo.

La caída en el desempleo en abril ocurre pese a las previsiones que apuntan a una desaceleración económica en el país en 2026, causada, entre otros factores, por la alta tasa de interés.

Brasil creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y para este año su banco central estima un crecimiento de alrededor del 1,6 %. EFE

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