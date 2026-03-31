El desempleo en Japón cae ligeramente al 2,6 % en febrero, primera bajada en siete meses

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Tokio, 31 mar (EFE).- La tasa de desempleo de Japón cayó ligeramente al 2,6 % en febrero, una décima menos que el mes anterior, lo que supone su primera reducción en siete meses, informó este martes el Ejecutivo nipón.

El número de desempleados en el segundo mes del año fue de 1,85 millones en términos ajustados estacionalmente, lo que representa un descenso de 60.000 personas respecto a enero, según el informe del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

En términos no ajustados, el número total de desempleados se situó en 1,8 millones, lo que supone un aumento de 150.000 personas en comparación con febrero de 2025.

Japón registró 67,79 millones de personas con trabajo en febrero, lo que supone un incremento interanual de 110.000 y la primera subida en dos meses, dijo la cartera ministerial.

El número de puestos de trabajo disponibles por cada 100 personas en busca de empleo en Japón fue de 119, un aumento de 0,01 puntos respecto a enero, señaló en un informe aparte el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar.

Las nuevas ofertas de trabajo se redujeron principalmente en el sector del comercio mayorista y minorista (17,9 % menos) y en el de los servicios recreativos (17 % menos). EFE

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