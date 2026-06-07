El desfile del Orgullo en São Paulo llama a defender los derechos LGTB en las urnas

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São Paulo, 7 jun (EFE).- Una multitud de brasileños participó este domingo en el desfile del Orgullo de São Paulo que, a cuatro meses de las elecciones brasileñas, estuvo marcado por un fuerte tono político y por llamados a defender en las urnas los derechos de la comunidad LGTB.

El desfile, que cumple su 30ª edición y congregó a cientos de miles de personas, tenía como lema «la calle convoca, las urnas confirman», y estaba repleto de mensajes políticos para evitar retrocesos en la protección de los derechos del colectivo.

Consciente del tinte político del desfile, el joven Wesley Araújo acudió vestido con traje negro y una banda con los colores de la bandera brasileña al hombro, similar a la que usan los presidentes en la ceremonia de investidura.

Araújo dijo que, aunque parezca que la comunidad LGTB+ tiene sus derechos «garantizados» en Brasil, no es así, y señaló que «el mayor problema» se encuentra en la Cámara de Diputados, donde tramita un proyecto legislativo que propone impedir los casamientos entre personas del mismo sexo.

«Es un riesgo para nuestros derechos. Por ello, necesitamos estar atentos a estos proyectos para frenarlos y mostrar que existimos, que estamos en la resistencia por nuestros derechos», dijo a EFE.

Otra joven, Raissa Gomes, alertó de que, «con el avance de la derecha, hay un gran riesgo» de que les «arrebaten» los derechos que ya han conquistado.

«Cuando Jair Bolsonaro fue elegido (2019-2023), hubo una ola de ataques a personas LGBT en la calle. Él representó el miedo, además del retroceso en leyes, representó miedo y un cierto aval para que nos maltratasen», afirmó Gomes, con lágrimas en los ojos.

Brasil es el país con mayor número de muertes violentas de personas de la comunidad LGBT del mundo, con 204 asesinatos el año pasado, según datos del Grupo Gay de Bahía, estadísticas que constatan una reducción constante en el número de muertos desde el récord de 387 homicidios registrados en 2017.

Al comienzo del desfile, la diputada trans Érika Hilton tomó el micrófono desde una carroza, desde la que proclamó que los miembros de la comunidad toman las calles de São Paulo desde hace 30 años para afirmar que sus «vidas importan».

«Ocupamos la calle con alegría, coraje, talento, perseverancia y seguiremos denunciando la violencia que asola nuestras comunidades (…) Ninguna vida menos. Queremos vivir, queremos celebrar, no volveremos a los armarios», afirmó.

En un ambiente politizado antes de las elecciones de octubre, el desfile del Orgullo ha sufrido este año una importante reducción en el número de patrocinadores, que ha llevado a recortar el número de carrozas, en las que se mezclaba el tono reivindicativo y la fiesta.

En el cartel de artistas, sobresalía Pabllo Vittar, cantante icono del colectivo, entre decenas de cantantes y DJs, que animaron la céntrica Avenida Paulista con un volumen ensordecedor.EFE

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