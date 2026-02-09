El Deutsche Bank califica de error su relación comercial con Epstein

Fráncfort (Alemania), 9 feb (EFE).- Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, calificó de error su relación comercial con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, cuyos archivos sin editar reciben este lunes los miembros del Congreso de Estados Unidos.

«Como hemos enfatizado siempre desde 2020, el banco reconoce su error al haber aceptado a Jeffrey Epstein como cliente en 2013», dijo un portavoz de Deutsche Bank este lunes en un comunicado, informan medios alemanes.

Epstein comenzó a ser cliente de Deutsche Bank en agosto de 2013 y en diciembre de 2018 el banco alemán finalizó la relación comercial con él.

Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019 a los 66 años mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual, lideró una red de abusos a mujeres y menores desde Nueva York.

Los últimos documentos de los papeles Epstein que publicó recientemente el ministerio de Justicia estadounidense revelan las existencia de más de 40 cuentas bancarias del pederasta en el Deutsche Bank. EFE

