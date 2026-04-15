El director de Miss Universo promete «sorpresas» este 2026 tras la polémica edición pasada

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Miami (EE.UU.), 15 abr (EFE).- El director ejecutivo de la Organización Miss Universo (MUO), el panameño Ronald Day, afirmó en una entrevista con EFE que la actual reina de la belleza, la mexicana Fátima Bosch, ha traído «frescura» y anunció «nostalgia» y «sorpresas» en la edición de 2026, tras las controversias del certamen anterior.

Day presenta este miércoles en Miami ‘El poder del enfoque’, un libro que recoge su experiencia como inmigrante en Estados Unidos y ejecutivo de medios como Telemundo y Univisión.

«Yo recién estaba llegando a la organización», dijo en referencia a la polémica que envolvió a la edición pasada. «Sí te cuento que la miss universo actual, Fátima, tiene una frescura. Representa perfectamente lo que es una muchacha del día de hoy que habla, expresa lo que siente y eso también es parte de la evolución de cualquier organización», declaró el ejecutivo.

Tras la coronación el pasado 21 de noviembre de la representante de México, quien adquirió popularidad a nivel internacional por denunciar los insultos del entonces organizador del evento tailandés, Nawat Itsaragrisil, emergieron acusaciones de fraude por su elección, pero no se han constatado ante los tribunales.

El poder de una carrera

Day promueve ‘El poder del enfoque’ con lecciones sobre su carrera, durante la que ha sido uno de los principales ejecutivos de la televisión hispana, donde produjo programas como ‘El show de Cristina’ y fue presidente de entretenimiento y director de contenido en Telemundo.

Estas experiencias «están muy presentes» en el libro, indicó el ejecutivo, quien emigró a los 17 años de Panamá a Estados Unidos, por lo que espera que su texto inspire a otros latinos en el país norteamericano.

«En el libro vas a ver con mis propias historias que a pesar de que en un momento yo estaba trabajando en un ‘car wash’ (lavado de autos) en la medianoche, lavando autobuses bajo temperaturas bajo cero en Nueva York, de todas maneras sabía que esto era un proceso que tenía que hacer para lograr mi objetivo», expuso.

El libro, detalló, se basa en tres pilares, con el primero dedicado a las personas que por necesidad comenzaron su negocio en la pandemia de covid-19, empezaron a tener éxito y ahora no saben qué hacer para que «explote» aún más la empresa.

También está destinado a ejecutivos que están ahora lidiando con la nueva generación y están buscando adaptarse, y para las personas de 30 años que quieren que su carrera despegue.

«Yo estoy ahora mismo en 59 (años) y estoy empezando de cero una nueva etapa en mi carrera. Con esto quiero decir que no hay edad, cuando uno tiene las ganas, uno tiene la disposición y sobre todo un sueño», mencionó.

Tras una carrera en medios, Day ahora, además de desempeñarse como CEO de Miss Universo, comparte sus conocimientos y experiencias en conferencias, cursos y su libro para ayudar a profesionales en crecimiento y a empresarios a escalar y potenciar sus negocios. EFE

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