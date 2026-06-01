El director ejecutivo de Nvidia afirma que «no tiene sentido» decir que IA destruye empleo

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Taipéi, 1 jun (EFE).- El director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, Jensen Huang, aseguró este lunes que «no tiene ningún sentido» decir que la inteligencia artificial (IA) esté destruyendo empleo, ya que el sector está contratando a cada vez más ingenieros de software.

Durante su discurso de apertura de la conferencia de desarrolladores GTC de Nvidia en Taipéi, Huang explicó que 30 millones de desarrolladores de software representan, actualmente, alrededor de «3 billones de dólares» en salarios, y que su productividad es tres veces superior, alcanzando los 9 billones de dólares.

«Este es el potencial, esta es la promesa de la IA. El número de ingenieros, en realidad, está aumentando. La gente habla de que la IA reduce empleos y eso no tiene ningún sentido, está provocando que se contrate a más ingenieros de software», manifestó el directivo de origen taiwanés al principio de su intervención.

«La razón para eso es muy simple: si puedes contratar a un ingeniero de software, puedes generar 9 billones de dólares en trabajo productivo, ¿por qué no ibas a contratar a más ingenieros?», agregó.

Las declaraciones del empresario se producen en un contexto de creciente preocupación respecto al impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, unos temores que trató de disipar al subrayar que la IA con impacto productivo real «ya ha llegado».

«La IA ahora genera ganancias, la IA ahora genera PIB», subrayó Huang. EFE

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