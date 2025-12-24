El director palestino Mohammad Bakri, conocido por ‘Yenín, Yenín’, muere a los 72 años

Jerusalén, 24 dic (EFE).- El actor y director palestino Mohammad Bakri, conocido por el documental ‘Yenín, Yenín’ (2002), falleció a los 72 años en la ciudad israelí de Nahariya tras sufrir diversas enfermedades cardíacas, informó este miércoles su familia en un comunicado.

Bakri realizó este documental basado en un enfrentamiento entre el Ejército israelí y milicianos palestinos en la llamada «Batalla de Yenín», dentro del contexto de la Segunda Intifada (2000-2005). La producción fue muy polémica en Israel, donde un tribunal incluso prohibió su difusión.

La obra no cuenta con narrador, sino que está compuesta por entrevistas y relatos directos de personas de la ciudad cisjordana que vivieron los hechos con el objetivo de mostrar la visión palestina ante la ocupación.

Israel consideró que distorsionaba la realidad y atentaba contra el honor de los soldados que aparecían en la película.

Los tribunales debatieron sobre la veracidad del contenido y se prohibió su difusión y proyección en Israel mediante distintas sentencias -alguna revocada por el Tribunal Supremo- en una batalla legal que tuvo su último episodio en 2021.

Esta fue la última vez que se confirmó su veto en territorio israelí.

«Esta sentencia busca destruirme, hacerme callar la boca y alertar a otros para que no traten cuestiones como las del documental», dijo Bakri en una entrevista con EFE hace cuatro años.

Durante las últimas dos décadas, Bakri reafirmó repetidamente su determinación de transmitir «la opresión que sufre el pueblo palestino» a través del audiovisual.

En la ‘Batalla de Yenín’ murieron 52 palestinos, incluidos mujeres y niños no combatientes, así como 23 soldados israelíes dentro de un enfrentamiento que se prolongó 11 días y donde unas 300 viviendas palestinas también fueron demolidas.

Bakri, que pertenecía al segmento de población árabe-israelí, nació en 1953 en la ciudad de Bi’ina en una familia que fue expulsada durante la Nakba («catástrofe», en árabe), por la que cientos de miles de palestinos huyeron de sus hogares tras la guerra de 1948.

De hecho, su debut como director lo hizo en 1998 con una película titulada ‘Nakba’ por el cincuenta aniversario de aquel desplazamiento masivo.

Además, estudió literatura árabe y teatro en la Universidad de Tel Aviv y actuó en teatros de todo el mundo, incluyendo Países Bajos, Bélgica, Francia y Canadá.

También apareció en numerosas películas, estrenándose en la gran pantalla como el protagonista de ‘Hanna K.’ (1983), dirigida por el franco-griego Costa-Gavras; luego vendrían otras títulos para él como ‘Haifa’ (1996) o ‘El cumpleaños de Laila’ (2008). EFE

