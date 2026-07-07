El doble terremoto de Venezuela en cifras

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Redacción américa, 6 jul (EFE).- Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el miércoles 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

Al menos 3.535 personas han muerto, según el último boletín del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que mantuvo en 16.740 el número de heridos.

El nuevo balance cifra en 6.462 a las personas que han sido rescatadas, un dato que no ha variado desde el pasado jueves, y en 17.854 a las que perdieron su vivienda, cuyo total ha seguido subiendo.

Las autoridades, que pusieron a disposición un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan este número desde el 25 de junio, un día después de los sismos, cuando hablaron de 157 personas con paradero desconocido.

Por su parte, la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ ha registrado hasta ahora más de 30.000 personas a las que no se han podido localizar.

Hasta este lunes, un total de 231 cuerpos de víctimas no han sido reclamados en la devastada región venezolana de La Guaira, según el gobernador del estado, José Alejandro Terán, que dijo haber recuperado unos 2.400 restos mortales que sí han sido identificados.

En este sentido, ante la emergencia, centenares de víctimas sin identificar están siendo enterradas en fosas comunes habilitadas recientemente en un cementerio municipal de La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.

2.- Equipos de rescate

En todo el país se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que 27.930 voluntarios registrados colaboran en tareas de rescates y remoción de escombros, señaló Jorge Rodríguez en su reporte diario.

En La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto de hace 12 días, se registraron el lunes largas filas para recibir comida y medicinas, aumento de maquinaria para la retirada de escombros y cada vez menos operaciones de rescate de cuerpos.

En paralelo, familiares de víctimas pidieron desde la zona cero que se pare la demolición de los edificios al borde del colapso, tras argumentar que todavía quedan cuerpos por recuperar, mientras el balance de fallecidos sube diariamente entre 200 y 300.

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del 24 de junio, Venezuela ha registrado 1.048 réplicas, según información gubernamental.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó en las últimas 24 horas más de una decena de sismos, con magnitudes comprendidas entre 2,9 y 2,5.

4.- Ayuda humanitaria

Venezuela pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su apoyo para impulsar programas de vivienda y atender a los miles de ciudadanos que se quedaron sin casa.

Los más de 3.000 rescatistas internacionales, coordinados por la ONU, empezaron su fase de retirada durante el fin de semana ante la poca probabilidad de encontrar gente con vida bajo los escombros transcurridos tantos días, aunque algunos equipos se han quedado para ayudar en la recuperación de cadáveres.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó el país suramericano para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción, para lo que se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y otras autoridades de Caracas.

La alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins abrieron el lunes un centro de acopio de ayuda en el estadio LoanDepot Park, sede del equipo de béisbol, con un punto de recogida que abrirá durante ocho horas diarias y funcionará al menos una semana, un plazo que podrá prolongarse otros siete días si la necesidad persiste.

El Gobierno de Cuba envió especialistas en rescate y salvamento que se sumarán a la brigada médica de la isla, que presta servicios en las en labores de búsqueda de personas bajo los escombros.

Cada día, varios autobuses llegan al hospital de campaña impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), que empezó a funcionar el sábado, y solo el domingo ya atendieron a más de 200 personas, lo que supone su capacidad total en las 12 horas que está abierto.

5. Daños

Jorge Rodríguez indicó que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

Las autoridades han realizado casi 6.000 inspecciones a viviendas en los siete estados afectados, de las cuales, el 70 % siguen siendo habitables, mientras que el 30 % necesita una inspección adicional o tienen algún tipo de riesgo para la vida.

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas, según un balance ofrecido por Unicef el mismo día en el que Venezuela retomó las clases en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos. EFE

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