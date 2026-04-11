El dominicano Éxodo Lirical competirá hoy en Chile en Final Internacional de ‘freestyler’

2 minutos

Santo Domingo, 11 abr (EFE).- El ‘freestyler’ dominicano Éxodo Lirical, reconocido como tetracampeón nacional de Red Bull Batalla y oriundo de San Pedro de Macorís, representará este sábado a la República Dominicana en la Final Internacional de Red Bull Batalla, a celebrarse en Santiago de Chile.

Éxodo Lirical logró su clasificación tras coronarse campeón en la Final Centroamericana 2024, obteniendo así su pase directo a la Final Internacional correspondiente a la temporada 2025, celebrada este 2026.

Esta reprogramación responde a que la Final Internacional no se realizó el pasado año debido a la conmemoración del aniversario de Red Bull Batalla, lo que trasladó la competencia al calendario actual, informó hoy la oficina del rapero.

Christopher Berroa Aquino, su nombre real, ha consolidado una trayectoria, mostrando una técnica depurada y puesta en escena que lo ha consolidado como uno de los competidores más respetados de la región, destacó la información.

Su participación no sólo reafirma su vigencia dentro del circuito competitivo, sino que también evidencia el crecimiento y la proyección del ‘freestyle’ dominicano en la escena internacional.

El ‘freestyle’ es un artista o competidor de rap que improvisa rimas, letras y ritmos en el momento, sin textos previamente escritos. Es la capacidad de crear música y poesía al instante sobre una base musical, utilizando la creatividad, el ingenio y la agilidad mental para expresarse o competir

La presencia de Éxodo Lirical en esta final en la capital de Chile genera altas expectativas entre fanáticos y expertos, quienes ven en él a un competidor con el potencial de dejar en alto el nombre de la República Dominicana en uno de los escenarios más exigentes del mundo.

La Final Internacional se transmitirá a través de los canales oficiales de Red Bull Batalla a partir de las 5:00 de la tarde, hora de República Dominicana.EFE

rsl