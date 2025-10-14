El dominicano Bayron Matos firma con los Indianapolis Colts

2 minutos

Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El dominicano Bayron Matos, quien se desempeña como tackle ofensivo, firmó este martes con el equipo de prácticas de los Indianapolis Colts para lo que resta de la temporada 2025 de la NFL.

Matos, de 2.01 metros de estatura y 151 kilogramos, es un tackle que participó en el programa de pretemporada y el campamento de entrenamiento de los Miami Dolphins en el verano pasado, pero quedó fuera por una lesión en la cabeza que sufrió el 25 de julio durante una práctica en las instalaciones del equipo.

La gravedad de la lesión requirió el traslado del jugador de 24 años al hospital, del que fue dado de alta el 30 de julio.

Matos regresó a la disciplina de los Dolphins, aunque permaneció en protocolo de conmoción cerebral por lo que se perdió los tres juegos de la pretemporada, lo que le costó quedar fuera de la plantilla de 53 jugadores que enfrentaría la temporada.

El jugador llegó a la NFL contratado por Miami el 28 de abril del 2024 como novato no reclutado, después de no haber sido seleccionado en el Draft.

El originario de Santo Domingo es producto del ‘International Player Pathway 2024’, programa de la NFL que busca talentos fuera de Estados Unidos con posibilidades de hacerse con un lugar entre los 32 equipos de la liga.

Matos busca ser el primer jugador nacido en República Dominicana en debutar en la NFL.

Antes de destacar en el fútbol americano el nacido en el barrio de Los Mina, en Santo Domingo, brilló en el béisbol de su país como lanzador.

Emigró a Chattanooga, Tennessee, a los 16 años para jugar baloncesto en Hamilton Heights Christian Academy, deporte en que también destacó.

De ahí pasó al equipo de baloncesto de los South Florida Bulls en la campaña 2021-22, pero sus habilidades lo llevaron al programa de fútbol americano, en el cual participó en la campaña 2022. EFE

dep-as/gb