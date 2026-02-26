El drama ‘L’attachement’ se alza como mejor película en unos premios César muy repartidos

1 minuto

París, 26 feb (EFE).- El drama ‘L’attachement’, de Carine Tardieu, se alzó como mejor película en la ceremonia número 51 de los premios César, los más importantes del cine francés, en una edición muy repartida en la que ‘Nouvelle vague’ fue la cinta con más estatuillas, con cinco, incluida la de mejor dirección para Richard Linklater.

La película de Tardieu, que es una adaptación libre de una novela de Alice Ferney, aborda la historia de Sandra, una mujer solitaria y convencida de su independencia, que ve cómo su vida se transforma al entablar un vínculo profundo e inesperado con los hijos de su vecino tras una tragedia familiar.

En las categorías interpretativas, Léa Drucker se llevó el galardón a la mejor actuación femenina por su papel en ‘Dossier 137’ y Laurent Lafitte fue el triunfador masculino por su trabajo en ‘La Femme la plus riche du monde’.

En la categoría de mejor filme extranjero la ganadora fue la estadounidense ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), de Paul Thomas Anderson, que se impuso a la española ‘Sirat’, de Óliver Laxe; la brasileña’O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’), de Kleber Mendonça Filho; la china ‘Black Dog’ de Guan Hu y la noruega ‘Sentimental value’ (‘Valor sentimental’), de Joachim Trier. EFE

ngp/cat/sbb

(foto)