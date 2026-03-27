El drama polaco LGTBIQ+ ‘Proud’ se impone en el festival francés Séries Mania

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París, 27 mar (EFE).- El drama polaco de temática LGTBIQ+ ‘Proud’, de HBO Max, se impuso este viernes como mejor serie internacional en el festival francés Séries Mania, donde la española ‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+) y la colombiana ‘Dear Killer Nannies’ (Disney+/Hulu) se quedaron sin premios.

La ganadora del certamen celebrado en Lille (norte de Francia) sigue la historia de Filip, un joven gay, descarado e irresponsable cuyo egocentrismo da paso a la culpa a raíz de una tragedia una tragedia familiar.

Mientras se hace cargo de su pequeña sobrina, Filip anhela su libertad, pero la idea de entregar al bebé a unos desconocidos despierta en él sus propios traumas infantiles, así que para cuidar de ella, debe enfrentarse a sus debilidades, sus fracasos y los prejuicios de la sociedad.

Por el título de mejor serie internacional de esta edición del festival francés, donde el año pasado triunfó la española ‘Querer’, también competían la estadounidense ‘The Audacity’ (AMC); la australiana ‘Dustfall’ (ABC TV), con Anna Torv; las británicas ‘Major players’ (Channel 4) y ‘Waiting for the Out’ (BBC); la sueca ‘My Brother’ (SVT) y la francesa ‘Paolo’ (HBO Max).

El premio a los mejores guiones fue para ‘Waiting for the Out’ y en las secciones interpretativas los ganadores fueron Amanda Jansson (‘My Brother’) e Ignacy Liss (‘Proud’).

En la categoría Panorama Internacional, que premia series con visión de autor y el año pasado dio la victoria a la española ‘Celeste’, el máximo galardón fue para la comedia de situación británica ‘Small Prophets’, y la mejor serie francesa fue ‘Grandiose’.

En la sección de formatos cortos, la catalana ‘Sense filtres’ (‘Sin filtros’) -un drama adolescente de 3Cat centrado en las historias de tres jóvenes- se quedó también sin el premio, que fue para la también canadiense ‘Ayer’s Cliff’.

Además de la ceremonia de clausura, el público de Lille pudo disfrutar del estreno de la serie canadiense ‘Closing: The Glass House’, para concluir esta edición 2026.

El evento había empezado el pasado 20 de marzo con una puesta de largo protagonizada por la serie de Disney+ ‘The Testaments’, la secuela de ‘The Handmaid’s tale’ basada también en una novela de Margaret Atwood.

Para ese estreno estuvieron en Lille sus protagonistas, las actrices Lucy Halliday y Chase Infiniti (que ha saltado a la fama por su papel en ‘Una batalla tras otra’), así como el creador de la serie, Bruce Miller, y la veterana intérprete Ann Dowd, quien en ‘The Testaments’ retoma su icónico personaje de la ‘tía Lydia’.

En total, en Lille se pudieron ver 375 series (con 51 en competición en las diferentes categorías), procedentes de 64 países.

El año pasado el festival había contado con 108.000 participantes y fue una edición de éxito para el audiovisual español, ya que las ficciones ‘Querer’ y ‘Celeste’ (Movistar Plus+) se alzaron con los premios internacionales más importantes y, además, Carmen Machi logró el galardón de mejor actriz. EFE

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