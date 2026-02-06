El Duero se desborda próximo a su desembocadura en el norte de Portugal sin causar heridos

2 minutos

Lisboa, 6 feb (EFE).- El río Duero se desbordó en la madrugada de este viernes cerca de su desembocadura, en el norte de Portugal, sin causar heridos, informó a EFE una fuente de la Protección Civil lusa, que avanzó que se ha activado el nivel máximo de alerta por riesgo de inundaciones en la cuenca del Duero.

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Pedro Araújo precisó que las localidades de Oporto y de Vila Nova de Gaia han sido las afectadas por esta crecida del caudal, que ha inundado tanto viviendas como comercios próximos a las orillas y que ha llevado a evacuaciones «preventivas».

«Las zonas ribereñas tanto de la orilla norte como sur, esto es, Vila Nova de Gaia y la ciudad de Oporto, están inundadas en este momento», aseveró Araújo, que afirmó que las autoridades acompañan la situación en un momento en el que el máximo de la crecida del caudal «todavía no ha sido alcanzado».

Según sus datos, los daños materiales por este desbordamiento «son significativos», ya que el agua ha afectado a todo el área comercial de bares y de viviendas que se encontraban al nivel del suelo.

Por otro lado, aclaró que, tras la activación del nivel rojo (el máximo) del plan de emergencias para inundaciones en la cuenca del Duero, queda prohibida la circulación en las zonas ribereñas.

Asimismo, en esas zonas se realizarán evacuaciones preventivas y posicionarán de forma cautelar a medios de seguridad, tanto acuáticos como terrestres.

Según sus datos, el Duero es uno de los cuatro ríos que más preocupan esta jornada en Portugal, sumándose al Tajo -que ya ha puesto en alerta máxima a las autoridades por la subida de su caudal-, al Mondego (Coimbra) y al Sado (distribo de Setúbal).

Desde que llegó la borrasca Leonardo a Portugal, que se ha hecho sentir desde el martes, se ha registrado un muerto y múltiples destrozos por todo el territorio, especialmente en los distritos del litoral entre Setúbal y Viana do Castelo.

Una fuente de la ANEPC explicó este jueves a EFE que se mantienen especialmente atentos a las crecidas de los ríos en Portugal debido a las precipitaciones acumuladas por los temporales de las últimas semanas y las lluvias previstas para los próximos días, así como por las descargas de agua realizadas en los ríos desde España. EFE

