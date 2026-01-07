El Dux Logroño refuerza su apuesta por Argentina con Giménez Caneva y Catalina Ongaro

Logroño (España), 7 ene (EFE).- El Dux Logroño ha anunciado el fichaje de dos jugadoras internacionales argentinas, Margarita Giménez Caneva y Catalina Ongaro, con lo que el club femenino español refuerza su apuesta por futbolistas de esa nacionalidad, la misma que sus propietarios, ya que tiene ahora a cinco en plantilla.

Margarita Giménez Caneva es una centrocampista de 21 años, natural de Mendoza y que acaba de rescindir su contrato con el Badalona. Antes jugó en Ferro Carril Oeste de Buenos Aires. Es habitual en las listas de la selección argentina, con la que disputó el año pasado la Copa América; en 2024 disputó el Mundial sub20.

La otra jugadora que se incorpora al equipo de Logroño, para buscar la permanencia en la Liga F, es también centrocampista, Catalina Ongaro (Córdoba. Argentina) de 22 años.

También tiene experiencia internacional con su selección y llega a la capital riojana desde el Red Bull Bragantino de Brasil, en el que ha jugado las dos últimas temporadas, tras comenzar su carrera profesional en el Talleres de su país.

Estas dos jugadoras se suman a sus compatriotas Milagros Martín -que también ha llegado en el mercado de invierno-, Daniela Falfán y Justina Morcillo.

Además, el club riojano -de propietarios argentinos- incorporó en noviembre a un nuevo director deportivo, el técnico de ese país Marcelo Raya. EFE

