El ecologista Doucet mantiene Lyon al batir al expresidente de fútbol Jean-Michel Aulas

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París, 22 mar (EFE).- El alcalde ecologista Grégory Doucet mantuvo el Consistorio de Lyon al batir a Jean-Michel Aulas, conocido en Francia por haber sido presidente del club de fútbol Olympique Lyonnais (OL) durante 36 años, según las primeras estimaciones de Ifop.

Dado por vencido antes de la primera vuelta del 15 de marzo por la mayor parte de las encuestas, Doucet logró romper los pronósticos al lograr el 54 % de los votos, según las estimaciones, y dejar al movimiento verde con la tercera ciudad de Francia.

Para esta segunda vuelta, el político ecologista, de 52 años, realizó un pacto con la lista de la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI).

Doucet venció a la candidatura de Aulas (46 %), que estaba apoyada por los conservadores de Los Republicanos (LR) y los partidos centristas de Renacimiento (partido del presidente Emmanuel Macron), Modem y Horizontes. EFE

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