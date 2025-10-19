El ecuatoriano Jeremy y Agus Medina igualan a Andrés Martín al frente de la tabla

Madrid, 19 oct (EFE).- El joven delantero ecuatoriano del Racing de Santander, Jeremy Arévalo, y el atacante del Albacete Agus Medina igualaron a Andrés Martín, jugador del conjunto santanderino, al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion, tras contabilizar su sexto tanto de la temporada

Un liderato que reflejó el sensacional momento de forma por el que atraviesa Jeremy, que contabilizó su tercer tanto en las tres últimas jornadas, tras firmar este domingo el gol de la victoria del Racing de Santander sobre el Deportivo de La Coruña.

El internacional ecuatoriano sub 20 estableció el definitivo 2-1 para el equipo cántabro, al enviar a las redes a los sesenta minutos un centro desde la derecha de Peio Canales.

Igualmente decisivo fue Agus Medina que otorgó el triunfo al Albacete en el campo del Castellón tras anotar a los cinco minutos el 0-1 para los manchegos al cabecear a las redes un centro desde la banda izquierda de Carlos Neva.

Un tanto que permitió al atacante del conjunto albaceteño acabar con una racha de dos jornadas consecutivas sin marcar.

Las mismas que acumula sin ver portería el jugador de Racing de Santander Andrés Martín que, pese a su ‘sequía’, seguirá ocupando la primera posición de la tabla de realizadores, eso sí, compartida ahora con el ecuatoriano Jeremy Arévalo y Agus Medina.

Una tabla en la que se estrenó y por partida doble el delantero colombiano del Sporting de Gijón, Juan Otero, que anotó dos goles, uno de ellos desde el punto de penalti, en la victoria (2-3) del conjunto asturiano en su visita al campo del Valladolid.

— Clasificación tras la disputa de la 10ª jornada:

– Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Andrés Martín (2p) y Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander).

– Con 5 goles: Embarba (Almería); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Villalibre (Racing Santander); Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (Sporting Gijón).

– Con 4 goles: Arribas (2p) (Almería); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Ale García (Las Palmas); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

– Con 3 goles: Puertas y Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); Fer Niño (Burgos); Cipenga (CGO) y Cala (1P) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) (Cultural); Yeremay (1p) (Deportivo); Martón (Eibar); Rafa Rodríguez (Málaga); Carlos Fernández (1p) (Mirandés).

– Con 2 goles: Escriche (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN) y Puigmal (Almería); Min-su (KOR), Lautaro (URU) (1p) y Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Mateo Mejía (COL), Appin (FRA) y David González (1p) (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Camara (GUI) (Castellón); Matos (Ceuta); Fuentes (Córdoba); Diego Collado, Luis Chacón y Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz y David Mella (Deportivo); Alemañ, Faye (SEN) y Sola (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE) y Diego García (1p) (Leganés); Iván Gil, Lukovic (SRB) y Enrique Clemente (Las Palmas); Gonzalo Petit (URU) y Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Mikel Rodríguez y Astiazaran (Real Sociedad B); Gaspar y Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Amath (SEN), Latasa (1p) y Chuki (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza).

– Con 1 gol: Lazo (Albacete); Bonini (ITA), Chirino (NED) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta y Alex Calvo (Andorra); Grego Sierra y Florian Miguel (FRA) (Burgos); García Pascual, Suso y Sergio Ortuño (Cádiz); Sienra (ARG), Suero, Barri, Mamah (NIG) y Jakobsen (DEN) (Castellón); Rubén Díez (1p), Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p) y Dalisson (Córdoba); Hinojo y Sobrino (Cultural); Mario Soriano, Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Arbilla, Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista y Adu Ares (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz y Oscar Naasei (GHA) (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Enol, Liberto, Daniel Luna (COL) y Ntamack (FRA) (Huesca); Barcia (Las Palmas); Roberto López y Alex Millán (Leganés); Adrián Niño y Dani Lorenzo (Málaga); Pablo López y Barea (Mirandés); Gustavo Puerta (COL), Peio Canales y Facu González (URU) (Racing Santander); Ochieng (KEN), Mariezkurrena (1p) y Lebarbier (FRA) (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Peter Federico (DOM) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Kodro (BIH) y Soberón (Zaragoza)

– En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo). EFE

