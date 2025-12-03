El Ejército de Nicaragua devela en una de sus bases busto de legendario mariscal soviético

San José, 2 dic (EFE).- El Ejército de Nicaragua informó este martes que ha develado un busto del legendario mariscal soviético Georgy Konstantínovich Zhúkov, en ocasión del 129 aniversario de su nataliciio.

El busto fue develado en el complejo de adiestramiento “Mariscal Georgy Konstantínovich Zhúkov”, ubicado en la Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” del Ejército de Nicaragua, en Managua, de acuerdo con el parte militar.

Según la Embajada de Rusia en Nicaragua, el mariscal Zhukov fue uno de los más legendarios comandante del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial.

«Prácticamente no fue ni una sola batalla donde Zhukov perdió. Él ganó todas las batallas”, afirmó esa delegación diplomática.

La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés, acompañado por el jefe del Estado Mayorl y el inspector general, coroneles generales Bayardo Rodríguez y Marvin Elías Corrales, respectivamente.

Además por el segundo jefe del Estado Mayor, mayor general Spiro Bassi; el jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada, general de brigada Guillermo Patricio López; el embajador de Rusia en Nicaragua, Mikhael Ledenev y el agregado militar ruso, coronel Alexey Ovsyannikov.

Hace dos semanas, el jefe del Ejército nicaragüense se reunió con una delegación militar rusa encabezada por el jefe de la Dirección Principal de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa de Rusia, mayor general Alexey Orekhov, para abordar temas de cooperación en materia de defensa y seguridad.

El pasado 22 de septiembre, Rusia y Nicaragua firmaron un acuerdo intergubernamental de cooperación militar «a largo plazo».

Ese acuerdo prevé el intercambio de información acerca de temas de interés mutuo en el ámbito militar, así como la coordinación de esfuerzos para afrontar conjuntamente los desafíos y amenazas a la seguridad y estabilidad, tanto global como regional.

Concretamente, las partes acordaron intercambiar experiencias en la implementación de doctrinas militares a nivel nacional, también sobre el desarrollo del personal de las fuerzas armadas, como la lucha contra el terrorismo internacional, piratería y cooperación en materia de defensa radiológica, química y biológica.

Se trabajará conjuntamente en las áreas de seguridad de la información, asistencia mutua y respuesta a desastres naturales y provocados por el hombre.

Próximamente, Rusia y Nicaragua establecerán un grupo de trabajo que anualmente elaborará el plan de cooperación militar.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, firmó el documento el 22 de septiembre, fecha en la que mantuvo conversaciones con el jefe del Ejército de Nicaragua.

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que ha reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Con anterioridad, Nicaragua reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde el 2007, quien copreside Nicaragua con su esposa, Rosario Murillo, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladímir Putin. EFE

