El Ejército desarticula una banda que vendía dinero falso en Ecuador

1 minuto

Quito, 10 mar (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este martes que desarticuló una banda que comercializaba dinero falso en el país andino y anotó que capturó a dos personas en un operativo realizado en la provincia andina de Chimborazo.

En coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército desarticuló una estructura «dedicada a la venta de dinero falso (…), afectando una actividad ilícita que pretendía circular billetes falsificados a nivel nacional», indicó en un comunicado.

Durante la intervención se aprehendió a un hombre y una mujer, quienes presuntamente comercializaban dólares falsos en distintas ciudades del país.

Durante la intervención, en la ciudad andina de Riobamba, se decomisaron más de 4.000 dólares falsos en billetes de diferentes denominaciones.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de ‘conflicto armado interno’ que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

