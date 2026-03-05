El Ejército iraní niega haber atacado el aeropuerto de Najicheván en Azerbaiyán

Teherán, 5 mar (EFE).- El Ejército iraní negó este jueves haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.

«La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán”, afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Teherán acusó además a Israel de haber llevado a cabo ese ataque para culpar a la República Islámica.

El Gobierno de Azerbaiyán acusó hoy a Irán de atacar con drones el aeropuerto de ese enclave situado a 10 kilómetros de la frontera con el país persa en el suroeste del país.

«Como resultado del ataque, el aeropuerto resultó dañado y dos civiles resultaron heridos. Bakú condena enérgicamente este incidente; estas acciones contravienen las normas y principios del derecho internacional y contribuyen a la escalada de tensiones en la región», enfatizó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán en un comunicado.

Bakú citó al embajador iraní, Mojtaba Demirchilu, para que ofrezca explicaciones del ataque.

Irán ya negó hoy que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país hubiesen interceptado un proyectil iraní. EFE

