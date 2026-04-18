El Ejército israelí mata a dos gazatíes en ataques en el norte y el sur de la Franja

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Jerusalén, 18 abr (EFE).- El Ejército israelí mató a al menos dos palestinos este sábado en ataques en el norte y sur de la Franja de Gaza, según un comunicado castrense que los califica de «terroristas» como suele ser habitual.

«En dos incidentes ocurridos hoy, las fuerzas de combate de la Brigada 205, que operan en el norte de la Franja, y las fuerzas de combate de la Brigada 12, que operan en el sur, identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las fuerzas de forma que representaban una amenaza inmediata», afirma la nota del Ejército.

Tras su identificación, ambos fueron abatidos para «eliminar la amenaza», añade el comunicado acompañado de imágenes en las que se observa a una persona siendo atacada por un dron.

Durante la madrugada del viernes, los militares israelíes ya mataron a dos conductores de camiones de la agencia de la ONU de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, según denunció este sábado esta organización humanitaria, un incidente sobre el que el Ejército no se ha pronunciado.

Ya son más de 770 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del ministerio de Sanidad gazatí.

La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla.

En total, más de 72.549 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde que Israel lanzara su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias locales contra el enclave en el que estas mataron a 1.200 y secuestraron a 251 en territorio israelí. EFE

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