El elenco estelar de ‘The Thursday Murder Club’ revoluciona Londres en su estreno

4 minutos

Raúl Bobé

Londres, 21 ago (EFE).- Estrellas de cine de la talla de Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley o el cineasta Steven Spielberg, se dieron cita esta tarde en Londres para el evento de presentación de su último filme, ‘The Thursday Murder Club’ (‘El Club del Crimen de los Jueves’), que llega a Netflix el 28 de agosto.

La mítica plaza londinense de Leicester Square se transformó en el complejo residencial de Cooper’s Chase, en el que transcurre la película, con todo lujo de detalles -desde autos de policía, hasta un cementerio o llamas reales- y una alfombra roja de color verde hierba por la que desfiló todo el elenco de la adaptación cinematográfica del ‘bestseller’ del escritor británico Richard Osman.

El autor de la saga ‘The Thursday Murder Club’ aseguró a EFE que es «divertido e interesante» ver cómo los personajes de sus libros, un avispado grupo de jubilados obsesionados con resolver crímenes por diversión, han traspasado a la gran pantalla, aunque admite que ha preferido no involucrarse demasiado en la adaptación cinematográfica.

«Mi trabajo son solo los libros. Es lo que me importa y es de lo que escribo. Así que preferí delegar y dejarlo en manos de alguien increíble como -el director- Chris Columbus (‘Harry Potter’, ‘Home Alone’) y este increíble elenco», comentó.

Los cuatro protagonistas principales, compuestos por Mirren (Elizabeth), Brosnan (Ron), Kingsley (Ibrahim) y Celia Imrie (Joyce), lideran este filme de misterio policíaco, de estilo ‘whodunit’, pero el rompecabezas no estaría completo sin todo el resto del reparto.

En la cinta, el actor Tom Ellis (‘Lucifer’) da vida a Jason Richie, el hijo de Brosnan, y presume con EFE de tener «el padre más atractivo del mundo» en la ficción: «No podía dejar de mirarlo», confiesa.

Además, califica a Brosnan como un «artista increíble» y «talentoso» y asegura que, cada vez que hacían un descanso en el rodaje, el veterano actor «sacaba su bloc de dibujo y desaparecía».

El crimen, un género en auge

‘The Thursday Murder Club’ y el gran éxito literario que le precede, es una gran muestra del auge que vive el género de misterio y del true-crime, ya sea en libros, películas o pódcasts.

«Es una gran fuente de material, ¿no crees? A todo el mundo le encanta. No quiero decir que a todo el mundo le gusten los asesinatos, pero estas historias de ‘whodunit’ de crímenes y de detectives, son misterios increíbles y todo el mundo quiere o se imagina desde el cine o el sofá de su casa como sabuesos televisivos», señala a EFE el actor Danny Mays, que da vida al detective Chris Hudson en el filme.

La muerte, la vejez y la forma de afrontar el final de la vida también son claves en la trama de la película.

El intérprete británico Richard E. Grant (Bobby Tanner, en la película) recuerda a EFE el fallecimiento de su mujer hace cinco años y cómo, días antes de su fallecimiento, le dijo que intentase encontrar un «puñado de felicidad» en cada día.

«He intentado regir mi vida así, porque solo se vive una vez, así que lo que he hecho hasta ahora e intento hacer es sacar absolutamente lo mejor de cada oportunidad que tengo», relata.

Mientras que los protagonistas de la película eligen la residencia de Cooper´s Chase para vivir tras su jubilación, el actor Geoff Bell, que encarna el personaje de uno de los dueños del complejo, Tony Curran, asegura que le encantaría retirarse en España.

«Me encanta España. Viajo muchísimo a España. He rodado mucho en Andalucía, en la maravillosa Sierra Nevada y los alrededores. Ahora volveré a Granada, desde hace 20 o 25 años, e iré a visitar los lugares en los que grabé». EFE

